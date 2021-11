Le parole di Torrente al termine del pareggio con la Lucchese: "Sbagliate molte scelte. La nota positiva è che non abbiamo preso gol"

Il Gubbio ha pareggiato con la Lucchese e per la prima volta non è riuscita ad andare al gol al "Barbetti". Mister Torrente ha provato a fare una disamina di quanto visto al termine della sfida: "Il primo tempo non è stato bello da parte nostra. Abbiamo creato poco e abbiamo subito la loro aggressività e qualche loro ripartenza. La Lucchese è una squadra rognosa e sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Abbiamo fatto tanti errori sia nei passaggi che nelle scelte, così diventava complicato imbastire la manovra. Diciamo che ci sono stati i meriti dell’avversario e i demeriti nostri". Errori e scelte in impostazione che vengono menzionati più di una volta da Torrente: "Errori e scelte sono cose che dobbiamo migliorare. Queste sono partite che si possono risolvere anche da situazioni da fermo. Noi l'abbiamo avuta con Redolfi ma il loro portiere ha compiuto una splendida parata. A livello di impegno ai ragazzi non ho nulla da dire. Abbiamo bisogno di un risultati per ripartire ma dobbiamo stare sereni. In questo girone non è facile, non c'è niente di scontato. La nota positiva è che non abbiamo preso gol".