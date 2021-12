Le date dei recuperi in Serie D e Promozione

Sono uscite le date per quanto riguarda i recuperi da giocare nei campionati di Serie D e Promozione. Si inizia domani con il recupero nel girone A di Promozione tra Ventinella e Pontevecchio, scontro importante nelle parti alte di classifica. Slittata ancora causa Covid la sfida tra Pietralunghese e Castello, inizialmente fissata per domani ma rinviata al 12 gennaio su accordo tra le due società per la presenza di alcuni casi di positività nell'organico ospite. I recuperi di Serie D il 5 gennaio, con il derby tra Tiferno e Cannara il 12 del prossimo mese. Ecco tutte le date.

SERIE D, GIRONE E:

mercoledì 5 gennaio:

Pianese - Tiferno

Scandicci - Arezzo

Unipomezia - Montespaccato

mercoledì 12 gennaio:

Tiferno - Cannara

PROMOZIONE, GIRONE A:

mercoledì 29 dicembre: Ventinella - Pontevecchio

mercoledì 12 gennaio: Pietralunghese - Fc Castello

PROMOZIONE, GIRONE B:

mercoledì 5 gennaio: Montecastello Vibio - Terni Est