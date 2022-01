Lama: dal Gubbio arriva Damiano Rossi

Non solo la finale di Coppa di Eccellenza in programma oggi. Sponda Lama arriva anche una notizia last minute di mercato. Mister Farsi per l'importante appuntamento di oggi avrà a disposizione anche i talenti del giovane centrocmapista Damiano Rossi. In arrivo dal Gubbio, il classe 2003 andrà dunque a rinforzare la zona mediana del campo per il il Lama, arma in più oggi quando alle 15 ci sarà il fischio d'inizio della finale di Coppa contro l'Angelana.

Dopo qualche incertezza sull'impianto, la finale si disputerà oggi pomeriggio al "Bernicchi" di Città di Castello, con le due fomraizoni che sono arrivate all'appuntamento finale dopo aver superato in semifinale rispettivamente la Fortitudo Assisi Subsaio, 3-1 agevole per l'Angelana nel match, con il Lama a staccare il pass per la finale grazie a un gol di Landi in pieno recupero contro la Narnese.