Calcio serie B, il Perugia ancora sconfitto nel derby: la Ternana si impone di misura grazie a Partipilo

E' finita. La Ternana riesce a gestire bene il vantaggio nella seconda frazione e a vincere questo derby, per il terzo anno consecutivo, per 1-0. Grande la delusione dei 600 tifosi biancorossi che respingono i giocatori che erano andati nei pressi del settore ospite a salutarli. Si torna a casa dunque senza punti e situazione che torna nuovamente delicata. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro, in casa con il Pisa, dopo la sosta.

concessi 5' di recupero

86' tentativo al volo di Bartolomei dal limite che termina altissimo

85' la Ternana esaurisce i cambi: Raul Moro entra per Favilli, Donnarumma per Partipilo

84' giallo per Casasola per proteste

83' giallo per Strizzolo per gioco scorretto

80' Agazzi si prende il giallo per proteste

79' Melchiorri, in posizione di ala destra, mette al centro per Olivieri il quale non ha un controllo felice e favorisce l'uscita bassa di Iannarilli

75' nella Ternana Celli e Diakite rimpiazzano rispettivamente Palumbo e Diakite

69' nel Perugia esce Rosi entra Olivieri. E' 4-3-3

65' esce nel Perugia Di Carmine entra Melchiorri

63' Lucarelli inserisce Cassara al posto di Coulibaly

57' due cambi per il Grifo: Santoro e Paz lasciano rispettivamente il posto a Strizzolo e Beghetto. Kouan torna a fare la mezzala

48' ottima intuizione di Favilli che lancia in profondità Partipilo, il cui sinistro è bloccato a terra da Gori

Si riprende a giocare senza sostituzioni

Finisce il primo tempo. La Ternana chiude in vantaggio grazie al gol di Partipilo, abile a sfruttare la prima disattenzione della squadra di Castori, che tuttavia deve rammaricarsi per il rigore fallito da Di Carmine sullo 0-0. Fino a questo momento partita povera di emozioni, sbloccata dal classico singolo episodio. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

47' Luperini ha la palla del pari ma non riesce a sfruttarla

46' gol della Ternana: punzione di Palumbo, Partipilo elude la guardia della difesa biancorossa e di piatto realizza l'1-0

concessi 2' di recupero

39' ci prova da posizione defilata Partipilo, Gori non si fa soprendere e blocca

35' pericolose le Fere: su azione d'angolo ci provano Mantovani prima e Partipilo poi, che trovano il muro biancorosso. L'ultimo tentativo è di Di Tacchio, che termina a lato di un soffio

31' angolo di Bartolomei, in due non arrivano sulla sfera, l'ultimo tocco che termina alto è di Luperini

29' Partipilo mette in mezzo di testa, Dell'Orco si rifugia in angolo

26' Di Carmine va sul dischetto e si fa respingere il tiro da Iannarilli. E' il secondo rigore di fila fallito dai biancorossi in questo campionato

25' l'arbitro comanda il penalty

24' consulto del Var per contatto Casasola - Coulibaly

22' sul prosieguo dell'azione crossa Kouan e Casasola prova lo stacco, palla che sibila a lato

21' Bartolomei prende la mira e calcia al volo dal limite, Iannarilli si distende e ribatte

14' Corrado pennella al centro per Partipilo che di testa, complice anche il disturbo della difesa biancorossa, non trova lo specchio della porta

E' iniziato il Derby dell'Umbria

Osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione delle Marche

Squadre sul terreno di gioco. Dopo le foto di rito si parte

Ore 16:00 - Le due squadre hanno terminato il riscaldamento e hanno fatto rientro negli spogliatoi

Ore 15:39 - E' la volta del Perugia, sommerso dai fischi

Ore 15:35 - Entra in campo la formazione rossoverde per il riscaldamento tra l'ovazione del pubblico di casa

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Capuano, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi; Partipilo, Palumbo; Favilli. A disp.: Krapikas, Proietti, Donnarumma, Rovaglia, Moro, Paghera, Diakitè, Ghiringhelli, Defendi, Cassata, Celli, Martella, All.: Lucarelli

PERUGIA (3-5-1-1): Gori; Sgarbi, Dell'Orco, Rosi; Casasola, Luperini, Bartolomei, Santoro, Paz; Kouan; Di Carmine. A disp.: Furlan, Moro, Righetti, Iannoni, Angella, Vulikic, Vulic, Mechiorri, Olivieri, Di Serio, Beghetto, Strizzolo. All.: Castori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Sono giunti gli schieramenti ufficiali delle due squadre: iniziamo da quella biancorossa, che vede l'impiego di Aleandro Rosi nei tre di difesa assieme a Sgarbi e Dell'Orco, mentre a centrocampo gli uomini sono gli stessi della partita precedente. La sorpresa è in attacco dove Castori sceglie Kouan alle spalle di Di Carmine unica punta. Le Fere giocano con il 4-3-2-1 con Partipilo e Palumbo alle spalle del recuperato Favilli.

Poco meno di cinque mesi dopo torna il Derby Dell'Umbria, la partita che tutta la regione attende. A fronteggiarsi è la Ternana, sette punti in classifica, che dopo un avvio un po' incerto sembra aver ingranato la marcia giusta, soprattutto dopo il successo di Parma in rimonta, ed il Perugia, reduce dalla corroborante vittoria contro l'Ascoli che ha tranquillizzato l'ambiente a seguito di un inizio veramente molto difficile. Numeri e fattore ambientale alla mano i rossoverdi sembrano partire avvantaggiati, ma questa partita, e lo si sa benissimo, sfugge a qualsiasi pronostico: i valori tecnici avranno sicuramente il loro peso, ma farà suo il confronto chi avrà più fame e chi correrà di più.

Si giocherà davanti ad oltre dodicimila spettatori (600 ospiti) anche se difficilmente ci sarà il sold out, con i due allenatori costretti a fare fino all'ultimo la conta degli assenti: Castori non può contare sui vari Matos, Lisi e Curado (particolarmente pesante quest'ultima defezione che costringerà il tecnico, stante la non perfetta condizione di Angella, a rivedere la composizione del reparto difensivo); Lucarelli non avrà a disposizione Falletti, Pettinari e Bogdan.

