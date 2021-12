La soddisfazione di Torrente dopo la vittoria del Gubbio sul Cesena: "I complimenti vanno fatti ai ragazzi"

Gli auguri di Natale sono arrivati in sala stampa dal presidente Notari, dal direttore sportivo Mignemi e dall’allenatore Torrente. La soddisfazione per la vittoria importante nella prima del girone di ritorno contro il Cesena è evidente in tutta la conferenza stampa. La disamina della partita la fa mister Torrente: “Devo essere sincero, primo tempo abbiamo sofferto la loro qualità, la loro fisicità però siamo stati sempre in partita. Secondo tempo ho cambiato e poi la squadra ha risposto alla grande. Abbiamo subito un gol che potevamo evitare, poi abbiamo fatto quattro gol e abbiamo iniziato a giocare come sappiamo. I complimenti vanno ai ragazzi, sono stati intelligenti perché hanno saputo soffrire, reagire e poi bravi che in tute le occasioni l’abbiamo buttata dentro”.

Torrente ripercorre quanto fatto in questi mesi iniziali: “In un campionato difficile come questo è normale che ci siano alti e bassi, successo a tutti tranne le due davanti. Noi abbiamo iniziato bene. Questa è una squadra rinnovata in sedici elementi, oggi abbiamo giocato con sei under, i giovani hanno alti e bassi però sono bravi. Stiamo riprendendo il filone iniziale a livello di gioco, stiamo recuperando dei giocatori importanti, anche il Cesena oggi aveva delle assenze ma a noi mancava Bulevardi squalificato e Sarao, quindi siamo soddisfatti”. Spazio anche agli aspetti meno positivi visti in campo: “Oggi non mi è piaciuto l’approccio iniziale, abbiamo sofferto le verticalizzazioni, la loro qualità. Iniziato il girone di ritorno bene, anche all’andata avevamo fatto bene”.