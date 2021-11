La Lucchese regge, il Gubbio non va oltre lo 0-0 al "Barbetti"

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Sainz Maza (Fantacci); Arena (D'Amico), Mangni, Sarao (Spalluto). (A disposizione: Meneghetti, Formiconi, Migliorelli, Franconfonte). Allenatore: Torrente

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Papini, Bachini, Bellich, Corsinelli (Nannini); Frigerio (Picchi), Bensaja (Gibilterra), Eklu; Belloni; Fedato (Babbi), Semprini (Visconti). (A disposizione: Cucchietti, Plai, Yakubiv, Brandi, Ruggiero, Minala, Schimmenti). Allenatore: Pagliuca

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa

NOTE: Ammoniti: Frigerio, Signorini, Redolfi, Mangni, Aurelio. Angoli: 6-7

Il Gubbio gioca, rischia alla fine ma al triplice fischio tra i padroni di casa e la Lucchese ne esce fuori un pareggio senza reti. Per la prima volta in campionato, la squadra di mister Torrente non è riuscita a segnare davanti ai propri tifosi. Il Gubbio ha giocato, è andato vicino al vantaggio ed è stato salvato dalla traversa su un colpo di testa di Frigerio a colpo sicuro . Pronti via Coletta rinvia tra i piedi di Arena, ma il giovane attaccante non ne approfitta fino in fondo. Inizia una fase di studio, con le due squadre a farsi vedere dalle parti degli estremi difensori ma non in maniera convincente. Si arriva così all'occasione più ghiotta per gli ospiti, ma la traversa salva i rossoblù. Nella ripresa continua a regnare l'equilibrio tra le due formazioni, con Coletta a salvare i suoi su un colpo di testa da calcio d'angolo di Redolfi. Termina così senza reti ma con un punto a testa per le squadre la sfida del "Barbetti".