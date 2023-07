Calcio, anche la Lega di B andrà al Tar: "Difendiamo il format a 20 squadre"

Si avvicina un'altra tappa fondamentale per quanto riguarda la composizione della serie B 2023/24 e anche la Lega ha deciso di recitare la propria parte in questa lunga querelle annunciando di ricorrere al Tar, che emetterà il proprio giudizio il prossimo 2 agosto. Il motivo è quello di difendere il format a 20 squadre messo un po' in discussione negli ultimi giorni. La cosa potrebbe favorire indirettamente il Perugia, che aspetta come è noto di prendere il posto del Lecco nel prossimo campionato.

Si chiede dunque il rispetto delle regole, come dimostra la seguente dichiarazione rilasciata all'Ansa dall'associazione presieduta da Mauro Balata che riportiamo integralmente:

"La Lega Serie B con i club associati è determinata nel difendere il format a 20 squadre. Pur non essendo portatrice di interessi coincidenti con le società che mercoledì si presenteranno davanti al Tar per ribadire che il campionato deve essere una competizione a 20 squadre poste tutte nelle stesse condizioni a tutela della competitività e della par condicio tra i club, la Lega vuole garantire ai tifosi e a tutti gli interessati una competizione onesta, leale e accattivante. L’unico nostro interesse è il rispetto delle regole che devono essere ispirate unicamente alla possibilità di esprimere compiutamente i valori dello sport. Un’alterazione del format, a seguito di eventuali ammissioni in sovrannumero, comporterebbe infatti un danno patrimoniale e non patrimoniale gravissimo per tutta l’associazione. Una costituzione in giudizio, quella della Lega B, che non manca però di sottolineare anche l’importanza della tutela della legalità, del merito sportivo e della legittimità in punto di fatto e di diritto dei provvedimenti posti a base della formazione del campionato, principi da sempre difesi dall’associazione guidata da Mauro Balata".

La nuova settimana si apre con il botto

Un'altra giornata importante in questo caos che non sembra avere fine è quella di domani, che vedrà la discussione del ricorso presentato dalla Spal al Collegio di Garanzia del Coni. L'obbiettivo è quello di superare il Perugia nella graduatoria delle riammissioni e usifruirne qualora l'esclusione del Lecco dovesse essere confermata.