Calciomercato serie C, il Perugia alla ricerca dei tasselli mancanti. Segui in diretta l'ultimo giorno

E anche questa proroga è arrivata allo sprint finale. Il Perugia, al pari di Lecco, Brescia e Casertana, ha avuto una settimana in più per completare l'organico e almeno in parte ne ha beneficiato con l'ingaggio di Federico Ricci per l'attacco e quello prossimo di Stefano Negro per la difesa, che oggi pomeriggio si allenerà con la squadra e che verrà ufficializzato. Sempre in tema di cavalli di ritorno Francesco Baldini potrà contare anche su Yeferson Paz come alternativa sulla destra. Non può chiaramente essere finita qui: per il ds in pectore Jacopo Giugliarelli sono ore febbrili per reperire i tasselli mancanti. Sarà caccia al centravanti, priorità assoluta, e un regista di centrocampo, ma in questo caso serviranno le uscite di Christian Kouan e Simone Santoro dato che il reparto è affollato. Si chiude alle 20: seguite in diretta l'ultimo giorno di mercato ora per ora.