Calcio serie C, Juventus Next Gen - Perugia: la diretta della partita

Squadra in casa Juventus Next Gen

Partiti

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Savona, Poli, Muharemovic; Perotti, Comenencia, Hasa, Salifou, Turicchia; Guerra, Mancini. A disp. Scaglia, Stivanello, Rohui, Citi, Valdesi, Ntenda, Doratiotto, Maressa, Mbangula, Anghelè. All. Brambilla

PERUGIA (4-3-3): Furlan; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Torrasi, Bartolomei, Kouan; Seghetti, Vazquez, Matos. A disp. Abibi, Morichelli, Souare, Mezzoni, Cancellieri, Iannoni, Bezziccheri, Acella, Giunti, Ricci, Lisi, Cudrig. All. Baldini

C'è qualche sorpresa nello schieramento tattico biancorosso. In difesa Paz e Bozzolan la spuntano rispettivamente su Mezzoni e Cancellieri; a centrocampo si registra il debutto dal 1' di Torrasi, mentre in attacco Seghetti, autore del preziosissimo gol del pari contro la Torres, viene premiato con il posto da titolare nel tridente composto da Matos e Vasquez, che si rivede dunque dal 1'. Nella Juve Guerra e Mancini formano il tandem offensivo nel 3-5-2 disegnato da Brambilla.

Premere il piede sull'acceleratore

Altre tre partite in otto giorni per misurare il termometro della squadra. Il Perugia, con il chiaro intento di iniziare un'ulteriore risalita in classifica, affronta la Juve Next Gen in quel di Alessandria (il Giuseppe Moccagatta è il campo designato per le partite interne dei bianconeri) per proseguire nella positiva strada intrapresa. Sette punti conquistati nelle ultime tre gare sono un bottino buono, ma non sufficiente per accorciare il divario dalla Torres, attualmente lontana otto lunghezze.

Baldini, ex di turno (ha guidato la Primavera nel 2018/19 dopo un breve trascorso da giocatore ad inizio anni 90), che si attende una crescita di squadra, non può contare su Simone Santoro, influenzato e su un Edoardo Iannoni e un Francesco Lisi non al meglio. Quest'ultimo, se dimostrerà di aver recuperato appieno, sarà schierato dal 1' altrimenti lascerà il posto ad uno tra Ricci e Seghetti. A sinistra Cancellieri dovrebbe avere la meglio su Bozzolan, mentre a centrocampo potrebbe scoccare l'ora di Torrasi

Sull'altro fronte Massimo Brambilla è alle prese con il solito andirivieni settimanale di giocatori: diversi sono infortunati o comunque indisponibili, mentre altri sono stati convocati dalla prima squadra. E' ovvio che tutto questo abbia influito sulla classifica degli juventini, almeno per il momento deficitaria.

I biancorossi dunque partono con l'ovvio favore del pronostico avendo un'identità di gioco molto più sviluppata rispetto all'avversario, ma l'incontro non andrà sottovalutato. Il pericolo più grande potrebbe essere proprio questo e va esorcizzato senza alcun dubbio di sorta.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle ore 14. A seguire commenti ed interviste.

Le probabili formazioni

