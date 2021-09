Perugia a tinte azzurre, dopo Gyabuaa tocca a Ferrarini con l'Under 21: dove seguire in diretta Italia-Lussemburgo

Il baby scuola Atalanta in campo nella ripresa del match vinto dall'Under 20 in Polonia all'esordio nel 'Torneo 8 Nazioni', l'esterno impegnato invece oggi (3 settembre) nelle Qualificazioni a Euro 2023

Un motivo in più per tifare azzurri oggi per i tifosi del Perugia, con il grifone Gabriele Ferrarini tra i convocati del Ct Paolo Nicolato nell'Italia Under 21 che alle ore 17.30 (diretta tv su Rai 2) affronterà il Lussemburgo allo stadio 'Castellani' di Empoli nella prima gara di qualificazione a Euro 2023.

UNDER 20 - eri intanto l'altro biancorosso Emmanuel Gyabuaa ha giocato l'intero secondo tempo del match vinto 2-0 dall'Italia Under 20 in Polonia all'esordio nel Torneo 8 Nazioni. Il Ct Alberto Bollini lo ha mandato infatti in campo nella ripresa al posto di Bove, con il risultato che era già stato fissato dalle reti segnate dal capitano Alessandro Cortinovis e Gaetano Oristanio (che prima del raddoppio aveva anche colpito una traversa). Lunedì (6 settembre alle ore 15) gli azzurrini saranno impegnati in una gara amichevole contro i pari età della Serbia, in programma allo stadio 'Teofilo Patini' di Castel di Sangro.