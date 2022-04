Inizia oggi il weekend in Serie D, Eccellenza e Promozione

Scatta oggi pomeriggio il weekend delle formazioni umbre impegnate in Serie D, Eccellenza e Promozione. Nel girone E di Serie D, Trestina chiamato alla trasferta in casa del Rieti con il Tiferno alla ricerca di punti nel match contro il Poggibonsi. In Eccellenza, spazio alla sfida tra l'Assisi Subasio e il Sansepolcro, mentre sono quattro le gare in programma in Promozione, tre quelle del girone A e una nel girone B. Ecco tutte le partite di oggi.

SERIE D (ore 15):

Rieti - Trestina

Tiferno - Poggibonsi

ECCELLENZA (ore 15,15):

Fortitudo Assisi Subasio - Vivi Altotevere Sansepolcro

PROMOZIONE (ore 15,15):

girone A:

Pierantonio - Pietralunghese

Pontevecchio - Piccione

Ventinella - Pievese

girone B (ore 15,15):

Amerina - Montecastello Vibio