Inchiesta Perugia - Benevento, i biancorossi non ci stanno: "Noi estranei ai fatti"

Il Perugia non ci sta e fa muro. Ieri sera era giunta come un macigno una notizia non certamente positiva: il procuratore federale Giuseppe Chinè, lo stesso che ha comminato la penalizzazione alla Juventus per il caso plusvalenze, ha aperto un'inchiesta sul match tra Perugia e Benevento, terminato con la vittoria dei biancorossi per tre reti a due.

A destare sospetto è la terza rete dei padroni di casa, realizzata da Kouan, complice un evidente errore difensivo di Leverbe.

Per adesso le bocche restano cucite (si vedrà nei prossimi giorni se qualcuno dei dirigenti romperà il silenzio stampa che perdura oramai da prima della fine del campionato), ma la società di Pian Di Massiano si affida ad un breve comunicato che riportiamo di seguito:

"AC Perugia Calcio apprende dalle testate nazionali e dai vari media, sicuramente in modo inusuale, che è stata aperta un’indagine sulla gara Perugia-Benevento.

Certi della nostra totale estraneità ai fatti ci rendiamo sin da ora disponibili a qualsiasi chiarimento con la Procura Federale anche se fino ad oggi nulla è stato A NOI comunicato dagli organi competenti".

Gli scenari

Va subito precisato che non è corretto fare processi alle intenzioni e che attualmente non ci sono elementi che possano far pensare a un illecito sportivo. Di certo nei prossimi giorni verranno ascoltati i protagonisti della vicenda, ma le società, in base a quanto è stato possibile apprendere, non dovrebbero correre rischi di sorta. Il risultato di 3-2, dato quanto accaduto a Palermo, non è stato sufficiente al Perugia per disputare i playout è questo potrebbe tenere i club al riparo da brutte sorprese. Soltanto i giocatori coinvolti potrebbero essere sanzionati. Fare previsioni però ovviamente è prematuro: qualora dovessero essere accertare effettive responsabilità si andrebbe incontro a penalizzazioni e squalifiche. Ma è ancora tutto da vedere.