Calciomercato serie B, il Perugia al lavoro per completare la rosa. Segui in diretta l'ultimo giorno

E' arrivata finalmente, a detta di molti tra gli addetti ai lavori, il giorno di chiusura del calciomercato estivo. Le società professionistiche, Perugia compresa, sono al lavoro per reperire i tasselli mancanti: i biancorossi hanno iniziato i fuochi d'artifici con il ritorno di Samuel Di Carmine (1988) e l'arrivo di Paolo Bartolomei (1989), entrambi della Cremonese ed in attesa di ufficializzazione da parte della società (la Lega già ha provveduto a farlo essendo stati depositati ieri sera i contratti). Non sono da escludere altre entrate, così come delle uscite anche dolorose (Christian Kouan e Federico Melchiorri, richiesti da Cremonese nell'ambito di questa maxi trattativa, e Cagliari). Le ultime ore saranno a dir poco febbrili e le seguiremo in diretta ora per ora.