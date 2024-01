Perugia, bagno di folla al Curi per l'ultimo saluto a Mimmo Pucciarini

Per sempre figli di Mimmo. Non c'è definizione migliore per tutti coloro i quali che oggi nel primo pomeriggio hanno voluto tributare l'ultimo saluto a Domenico Pucciarini, detto appunto più semplicemente Mimmo, scomparso proprio nel primo giorno dell'anno dopo aver lottato strenuamente contro una malattia che alla fine ha finito per avere la meglio.

Si dice spesso che ognuno raccoglie ciò che semina: nel caso dello storico capo ultras della curva nord è stato davvero così. Lo si è capito ad oltre mezz'ora dalla cerimonia, quando il piazzale antistante la biglietteria era colmo di gente. La carovana, formata da circa 1500 tifosi, si è trasferita nel settore più caldo dello stadio, che a tutti gli effetti ha rappresentato la sua casa.

Grande la partecipazione del pubblico, che ha dedicato cori e striscioni per il suo Capo: un tentativo di stemperare il più possibile una tristezza che negli ultimi giorni non poteva che aver preso il sopravvento (va ricordato che la tifoseria biancorossa era già duramente provata per la scomparsa di un altro storico tifoso, Carlo Giulietti). Del resto quello dello stare insieme, anche nei momenti più difficili, è il filo conduttore di un qualsiasi gruppo.

La vita di Pucciarini è stata votata a trasmettere alle future generazioni due tra i valori più importanti: quello dell'appartenenza e soprattutto del rispetto. Di quest'ultimo se ne sono accorte diverse tifoserie, anche quelle più rivali, basti pensare che tra gli omaggi posizionati sul feretro c'era anche uno proveniente da Terni (oltre che da altri luoghi come Empoli, Montevarchi, Teramo e Fasano). Segno tangibile di ciò che questa persona è stato capace di lasciare.

Il tempo della responsabilità

Alla cerimonia era presente anche l'intera squadra del Perugia con in testa il presidente Massimiliano Santopadre. Anche i giocatori, insieme al massimo dirigente, hanno mostrato nei loro volti grande emozione e commozione e tutti sperano che già a partire dal 7 gennaio, quando ospiteranno la Lucchese, possa esserci una reazione netta e convincente, che porti questa squadra a recuperare posizioni importanti in una classifica attualmente fortemente deficitaria. Il modo migliore per onorare al massimo la memoria di Mimmo e di ciò che ha fatto per questa tifoseria (a lui si deve nel 1978 la nascita del gruppo Armata Rossa e il capitano Gabriele Angella ha depositato sul feretro una maglia del Grifo con la scritta Mimmo e il numero 78) e per il mondo del tifo in generale.