Il Tiferno cambia nome: si chiamerà Ac Città di Castello

Non chiamatelo più Tiferno ma Ac Città di Castello. Arrivata oggi l'ufficialità della nuova squadra biancorossa. Come scritto nella comunicazione sui social, il Tiferno torna così a "indossare" il nome della città, rimarcando così il rapporto di unione e sinergia con la sua città. Passaggio fondamentale all’interno dell’attuale società, volenterosa da tempo di dar seguito a questa decisione che va a sommarsi alle tante novità già ufficializzate da alcune settimane a questa parte.

Il posto social poi continua: "Costruire una nuova società che sia fondata su valori importanti e strettamente connessa all’anima della sua città. Questo lo spirito con cui dirigenza e staff stanno affrontando l’ultima parte di stagione sportiva, con l’obiettivo ormai puntato verso la stagione 2022/2023 che sarà certamente caratterizzata da novità ed importanti innesti che andranno ad arricchire lo staff di professionalità che gravitano attorno alla società. Da sempre, con Città di Castello il calcio ha un legame importante: si ricordano, fra tutti, gli anni d’oro della serie C, palcoscenico importante non soltanto a livello sportivo, ma anche per la fama di Città di Castello stessa".

Grande soddisfazione ed emozione nelle parole del presidente Mirko Amadori: “Questa per noi è una giornata importantissima, regalare il nome della città a questa società è motivo di orgoglio. Il nuovo nome, Ac Città di Castello, riunisce in sé il passato, il presente e il futuro. Attualmente la nostra società rappresenta un foglio bianco da dover scrivere, il nome si addice perfettamente a questa nuova avventura che stiamo affrontando. Diamo vita, con serietà, ad un nuovo progetto che parte dal nome e andrà a coinvolgere tutti, dallo staff alla dirigenza a coloro che ci sosterranno in questa nostra avventura".