Calcio, il Tar del Lazio rende note le motivazioni della sentenza: "Lecco penalizzato da cause di forza maggiore"

Il Lecco, con lo spostamento dei playoff (la finale di ritorno si è disputata il 18 giugno e non più l'11 come precedentemente stabilito), non ha avuto il tempo materiale per dotarsi di uno stadio a norma. Su questa motivazione principale, per la quale sarebbe dovuta scattare la deroga da parte della FIGC, si poggia l'accoglimento del ricorso presentato al Tar del Lazio dalla società lombarda, che almeno per adesso si è riconquistata il diritto di giocare la prossima serie B.

"Ai nostri fini è sufficiente considerare il fatto – sostanzialmente incontestato – che gli adempimenti necessari sono stati posti in essere dal Lecco nel breve lasso temporale intercorrente tra il 18 e il 23 giugno 2023".

Nel dispositivo inoltre si legge che lo slittamento della finale Playoff al 18 giugno per il Tar "rende semplicemente inapplicabile il termine del 15 giugno 2023 […] Di conseguenza viene travolto anche il termine per integrazioni del 20 giugno, con ciò configurandosi nei confronti del Lecco la corrispondente inesigibilità".

"Questa “inapplicabilità” dei termini originariamente fissati avrebbe auspicabilmente richiesto un nuovo tempestivo intervento regolativo della FIGC, che però è mancato. In questo modo si è verificata una lacuna nella disciplina applicabile al Lecco. Detta lacuna è stata – ed è – ragionevolmente colmata, in ossequio a un canone di coerenza sistematica, facendo riferimento al termine massimo di nove giorni ricavabile dalla previsione del Manuale (secondo la sequenza: “ultimazione dei play off in data 11 giugno – ultimazione della procedura in data 20 giugno”), essendo risultato del tutto inapplicabile il termine intermedio del 15 giugno, anteriore alla conclusione dei play off".

Il Tribunale Amministrativo conclude così: "Questa ricostruzione ermeneutica è la sola idonea a salvaguardare anche il canone della par condicio al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini perentori, consentendo al Lecco di godere in concreto (e non in astratto) di un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società. E nel caso di specie la società ha ultimato gli adempimenti necessari il 23 giugno, quindi dopo solo cinque giorni dalla conclusione dei play off, dimostrando la disponibilità fattuale e giuridica dello stadio di Padova per l’avvio del campionato nel rispetto del menzionato termine di nove giorni".

La prossima ed ultima tappa

L'ultimo atto di questa lunga querelle è il Consiglio di Stato, il cui pronunciamento è fissato per il 29 agosto. Una volta lette le motivazioni Perugia e Reggina presenteranno ricorso: se il club calabrese ha possibilità vicino allo zero di vederselo accolto, tant'è che c'è stata la richiesta di messa in mora dei tesserati, quello biancorosso può giocarsela ribadendo il concetto di perentorietà dei termini che in ogni caso il Lecco avrebbe dovuto osservare regolamento alla mano. L'anticipo al 13 (o comunque prima dell'inizio del campionato di b) della sentenza resta ipotesi possibile.