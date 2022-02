Il rammarico di Machi dopo il pari di domenica: "Potevamo chiuderla prima"

Contento per la prestazione, rammaricato per il pareggio degli avversari. Così mister Machi ha commentato la prestazione del Tiferno nell?ultimo turno di campionato in casa del Lornano Badesse. Per Machi i biancorosso hanno sprecato le opportunità di chiudere la gara, riuscendo comunque a guadagnare un buon punto ma con la consapevolezza di aver avuto la vittoria in pugno: ?Siamo rammaricati. Abbiamo fatto un buon primo tempo e potevamo chiuderla un po ' prima. peccato per qualche rifinitura nelle ripartenze dove potevamo arrivare davanti al portiere più volte. Errori che poi si pagano. La nostra rosa non è così ampia da poter garantire lo stesso livello con i cambi e su questo abbiamo sofferto. Il punto può essere anche giusto però, per come si è svolta la partita, c?è rammarico perché pensavamo di poter conquistare i tre punti?.

Sul possibile rigore non visto dall?arbitro, Machi ha sottolineato: ?Non mi piace recriminare e prendermela con gli arbitraggi, però in questo caso l?errore perché l'attaccante ha anticipato il portiere e poi è stato colpito. Era rigore netto. Poteva essere la giusta consacrazione a una gara dove ci poteva stare il punteggio pieno?.

Infine, sugli obiettivi stagionali, Machi conclude: ?Noi siamo abituati a vedere partita dopo partita anche perché la squadra si è rinnovata molto. C?è da formare un?identità vera a propria a livello tattico e di impianto di gioco?.