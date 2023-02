Calcio serie B, il Perugia è ancora in emergenza ma Castori sa come esorcizzare il Como: "Aggressività e gioco a tutto campo le nostre armi"

L'1-0 subito al Sinigaglia aprì ufficialmente la crisi del Perugia, un girone dopo molte cose sono cambiate. Grazie a Fabrizio Castori, tornato da lì a poco sulla panchina biancorossa, c'è organizzazione ed intensità di gioco, qualità che hanno consentito, almeno fino a questo momento, di portare i biancorossi fuori dalla zona retrocessione. Il tutto malgrado una sconfitta, quella di Pisa, che più di qualche strascico ha lasciato.

Primo tra tutto quello legato agli infortuni: Cristian Dell'Orco in giornata è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Tradotto in parole povere, i mesi di stop forzato saranno sei e di conseguenza la stagione del difensore è terminata. Poi i tre squalificati: Cristian Kouan, Tiago Casasola e Yeferson Paz, quest'ultimo appiedato per due turni a causa del rosso diretto rimediato all'Arena Garibaldi. C'è infine il tentativo di recupero, che ha buone possibilità di andare a segno dato che oggi si sono allenati in gruppo, per Aleandro Rosi e Damiano Cancellieri, che potrebbe far rientrare almeno in parte l'emergenza sulle fasce. La rifinitura di domani mattina sarà indicativa in tal senso.

Il quadro, come era nelle previsioni, è tutt'altro che roseo (per fare numero ci sono quattro Primavera inclusi in lista) ma il tecnico è convinto, come ha sottolineato oggi pomeriggio in conferenza stampa, di poter fare una grande partita.

GUARDARE AVANTI - Il ko di Pisa brucia ma non deve condizionare: "Non serve a nulla pensare al passato. Dobbiamo fare risultato pieno per riprendere il nostro cammino malgrado loro siano una squadra di qualità".

CONVOCAZIONI - Questa la situazione delineata dal tecnico: "Di certo non ci saranno i tre squalificati, poi Dell'Orco, che purtroppo ha finito la stagione. Abbiamo fatto ricorso ai ragazzi della Primavera che daranno un contributo di gioventù. Assenti anche Ekong e Di Serio. Rosi e Cancellieri? Ci saranno".

DIECI VS 11? NON SEMPRE CONTA - Longo, tecnico dei lariani, ha parlato di sconfitta più emotiva che tecnica: "Abbiamo perso contro una delle squadre più forti e la superiorità numerica non conta se l'avversario si inventa un gol del genere".

IL DIFETTO PRINCIPALE - Il Perugia, da inizio stagione, non è mai riuscito a recuperare uno svantaggio: "Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare. Le partite si giocano e l'importante è farlo al massimo delle proprie possibilità".

ARMI IMPRESCINDIBILI - Ecco cosa non dovrà assolutamente mancare domani sera: "Sarà certamente uno scontro diretto, dunque ci vuole intensità, gioco a tutto campo senza mollare in quelle accelerazioni che ci caratterizzano: Il tutto dovrà essere sfruttato al meglio. Poi c'è anche l'avversario. Quando riusciamo a fare la partita che vogliamo fare va tutto benissimo. Dobbiamo andare forte dal primo all'ultimo minuto".

PRIME VOLTE - Nella sua lunga carriera Castori non ha mai affrontato il Como: "Siete più informati di me, può darsi. C'è sempre una prima volta".

CAPITOLO INFORTUNI - Alla domanda riguardante le defezioni avute in 17 anni di B il tecnico marchigiano risponde così: "Quelli di Dell'Orco e Di Serio sono incidenti di gioco. Angella invece è reduce da un problema muscolare. Bisogna scindere le cose. Se andiamo piano non si fa male nessuno, ma siamo sicuri che poi si vincono le partite? Una squadra se vuole andare forte va allenata forte".