Calcio, va al Perugia il Memorial Mario Mancini: Gubbio battuto ai calci di rigore

Giunti batte alla Jorginho e segna. 3-4 e Perugia che vince il Memorial Mancini. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo impegno

Vasquez angolatissimo rende vano il tuffo di Abibi, 3-3

Rete di Matos. Perugia in vantaggio 2-3

Abibi si oppone a Rosaia

Cancellieri spiazza Vettorel. 2-2

Gol di Portanova. 2-1

Vulikic manda fuori. Si resta sull'1-1

Abibi para il tiro del collega Vettorel

Di Serio gol. 1-1

Bulevardi fa centro con il cucchiaio. 1-0

Finisce la partita sullo 0-0. Si andrà ai calci di rigore

concessi 2' di recupero

77' ammoniti Rosaia e Matos per recriproche scorrettezze. Intanto nel Perugia esce Iannoni entra Sadetinov

76' ammomito Portanova per gioco scorretto. Si accende una piccola mischia sull'out di sinistra

75' Bontà tutto solo davanti ad Abibi manda fuori di testa

70' destro dalla distanza di Vasquez, centrale

69' azione pericolosa da sinistra di Di Massimo che però non trova compagni al centro

65' Giunti ha la palla del vantaggio per il Grifo su invito di Di Serio, ma la mira con il piattone è impreciso

63' altra girandola di sostituzioni; nel Gubbio c'è Bontà per Casolari; il Perugia stravolge la formazione con Lickunas per Mezzoni; Cancellieri per Bozzolan; Giunti per Santoro, Kouan per Bartolomei; Ebnoutalib per Seghetti; Di Serio per Lisi

58' Bartolomei lancia Seghetti in posizione regolare che impegna severamente Vettorel

57' pericolosissimo Mezzoni dalla distanza, palla che sfiora il palo

52' stavolta è il Perugia a spaventare in ripartenza: combinazione rapida Seghetti - Santoro - Lisi con quest'ultimo che viene anticipato all'ultimo momento

51' su un invito da sinistra Rosaia può battere a rete, Bozzolan lo chiude in extremis

47' Di Massimo riceve palla in area e tira, Abibi blocca a terra con qualche difficoltà

Ore 22:13 - si riparte, o per lo meno si prova a farlo. Il Perugia manda in campo Abibi per Furlan; il Gubbio modifica la formazione con Vettorel tra i pali; Tozzuolo, Signorini e Portanova in difesa; Frey, Rosaia, Casolari, Bulevardi e Semeraro a centrocampo; Di Massimo alle spalle di Vasquez

Ore 22:05 - la luce sta tornando, aumentano le possibilità che la ripresa possa essere disputata

La prima frazione del Memorial Mancini è stata a dir poco surreale. Nei 36' disputati si è vista una squadra, il Perugia, che ha provato maggiormente a costruire gioco senza riuscire a rendersi pericoloso, e il Gubbio, che ha messo in difficoltà la retroguardia biancorossa con dei lanci dalle retrovie. Ne è un esempio l'occasione avuta dopo 2' da Udoh che ha chiamato Furlan ad un difficile intervento. Il punteggio parziale è di 0-0.

87' lo speaker del Barbetti ha fatto sapere che il primo tempo viene dichiarato concluso tramite accordo tra le due società. Si spera che entro 15' il problema venga risolto o il match verrà annullato

70' si cerca di capire se la partita può proseguire o meno. Di certo una cosa del genere non dovrebbe mai accadere in impianti dove si giocano partite di campionati professionistici

63' saltano nuovamente le luci al Barbetti. Gioco nuovamente sospeso. Clamoroso

57' ripristinata l'illuminazione e gioco che riprende

39' i due allenatori, mentre si sta cercando di risolvere il problema, ne approfittano per impartire indicazioni ai propri giocatori

36' partita sospesa per un blackout all'illuminazione

34' ammonito Bozzolan per fallo su di Massimo

15' bello scambio nell'area eugubina tra Lisi e Santoro, con quest'ultimo anticipato all'ultimo

2' Udoh, lanciato dalle retrovie, si presenta solo davanti a Furlan che subito deve metterci una pezza

Partiti

Le formazioni ufficiali

GUBBIO (3-5-1-1): Vettorel; Pirrello, Signorini, Mercadante; Morelli, Rosaia, Casolari, Mercati, Dimarco: Di Massimo; Udoh. A disp.: A disposizione: Stacchiotti, Cuccarini, Tozzuolo, Vazquez, Bulevardi, Frey, Semeraro, Bontà, Portanova. All. Braglia

PERUGIA (4-3-3): Furlan; Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Santoro; Seghetti, Matos, Lisi. A disp.: Abibi, Moro, Cancellieri, Lickunas, Ebnoutalib, Sadetinov, Cicioni, Di Serio, Kouan, Giunti, Viti. All. Baldini

Baldini regala l'esordio in maglia biancorossa a Mezzoni, che andrà a presidiare la corsia di destra. Per il resto le scelte sono quelle previste: Angella, Vulikic e Bozzolan a completare il reparto di difesa; Iannoni, Bartolomei e Santoro a centrocampo; Seghetti, Matos e Lisi a comporre il trio offensivo. In porta Furlan.

I convocati biancorossi

Baldini, dopo una breve sgambatura mattutina, ha diramato la lista dei giocatori partecipanti alla gara. Tra questi non c'è Gregorio Luperini, fortemente indiziato a lasciare il Grifo per i rivali regionali della Ternana (c'è una trattativa in corso e a quanto pare è anche ben avviata), ma Giuseppe Di Serio sì. L'attaccante da un paio di giorni ha ripreso ad allenarsi con la squadra e la sua partenza verso Roma, sponda Lazio, è per ora congelata. Braglia opta per il 3-5-1-1 con Di Massimo a spaziare alle spalle di Udoh.

Di seguito i convocati per esteso:

PORTIERI: Abibi, Furlan, Moro;

DIFENSORI: Angella, Bozzolan, Cancellieri, Cicioni, Mezzoni, Vulikic, Viti;

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Ebnoutalib, Giunti, Iannoni, Kouan, Lickunas, Lisi, Sadetinov, Santoro;

ATTACCANTI: Di Serio, Matos, Seghetti

Un gustoso antipasto

Dopo diversi anni di assenza torna il classico appuntamento estivo con il Memorial Mancini, un trofeo intitolato alla memoria di Mario Mancini, storico dirigente rossoblù scomparso trentatre anni fa. Di fronte il Gubbio ed il Perugia, due squadre che condivideranno, Consiglio di Stato permettendo, il girone B della serie C 2023/24. Al Barbetti va in scena dunque un derby che, al di là del risultato, servirà agli allenatori, Francesco Baldini da una parte e Piero Braglia dall'altro, per fare il punto della situazione a circa due settimane dall'inizio del campionato. La formula è quella della classica partita da 90' al termine dei quali, se il risultato sarà di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore. Perugia Today garantirà la diretta testuale in tempo reale dell'incontro a partire dalle ore 20:30.