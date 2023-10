Calcio serie C, Il Perugia inizia ad ingranare: Recchioni espugnato con Lisi e Paz

Finisce così al Recchioni. Il Perugia batte 2-0 la Fermana grazie ai gol di Lisi e Paz. Buona la prestazione dei biancorssi, che dimostrano grande capacità di adattamento al contesto, oltre che doti tecniche superiori, meritando pienamente il successo, il terzo in otto giorni se si comprende anche la Coppa Italia. Il risultato, soprattutto per il modo in cui è maturato, non è stato preso bene dai supporters locali che hanno contestato in maniera civile i giocatori gialloblù. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta, al prossimo incontro.

92' nel Perugia esordio di Giunti al posto di Iannoni

91' punizione di Pistolesi che sfila a lato e procura qualche brivido ai 450 perugini presenti

concessi 5' di recupero

86' cross di Eleuteri deviato pericolosamente da Cancellieri, Furlan è bravo a non farsi sorprendere

84' nel Perugia dentro Cancellieri per Bozzolan e Acella per Santoro

83' Lisi trova in area Seghetti che si gira e tira, Borghetto non si fa trovare impreparato

80' cross di Laverone, tenta il colpo di testa Vessella non creando particolari problemi a Furlan

77' nella Fermana esce Misuraca entra Vessella; nel Perugia c'è Seghetti per Kouan. Si torna al 4-3-3 con Santoro che scala in mediana

73' destro di Fontana dal limite che non trova la porta

68' Montini riceve palla al limite e batte di destro, Furlan blocca centralmente

67' punizione di Bartolomei distante dai pali

64' altro due cambi nella Fermana: Montini per Curatolo ed Eleuteri per Semprini

58' Angella perde palla sulla sinistra, Curatolo si invola verso la porta di Furlan ma trova l'opposizione del portiere

56' Grifo vicino al terzo gol con Santoro, murato da Borghetto in uscita

54' il Perugia raddoppia: angolo di Lisi, Paz sbuca sul palo lungo e beffa tutti di testa. 0-2

53' nella Fermana entrano Fontana al posto di Scorza e Tilli per Pinzi

50' ammonito Giandonato per fallo su Santoro

49' ci prova di prima intenzione Bartolomei dal limite, senza far male

Si riprende il gioco con Paz che entra al posto di Mezzoni nel Perugia

Non succede altro e il primo tempo termina sul vantaggio di misura del Perugia, andato a segno dopo un quarto d'ora con Lisi. Buona la prestazione dei biancorossi, che danno l'impressione di poter far male in ogni momento, come in occasione del gol. Soltanto un pericolo corso da Furlan, con la traversa colta da Giandonato poco dopo la mezzora. A più tardi per la cronaca del secondo tempo.

2' di recupero

37' il Perugia pasticca in fase d'uscita, Pinzi prova ad approfittarne cercando il palo lungo in area, la palla non gira a sufficienza e si perde sul fondo

34' ammonito Matos per fallo su Pinzi

32' sinistro improvviso di Giandonato che coglia in pieno la traversa. Furlan tutt'altro che impeccabile

17' Fort stava per combinare un pasticcio, facendosi rubare palla da Kouan e atterrandolo. Giallo per il difensore, non considerato giustamente ultimo uomo

15' LISIII! Biancorossi in vantaggio! Perfetto invito di Iannoni per il numero 23 che con il piattone a centro area non perdona

6' Santoro mette in mezzo, Iannoni da posizione vantaggiosa mette alto

4' punizione tesa di Bartolomei, Lisi vince un duello in area e calcia in caduta, palla che sfiora il palo

2' Misuraca falcia Mezzoni sull'out di destra e si becca subito l'ammonizione

0' e 43" subito brivido: un lancio dalle retrovie viene svirgolato da Borghetto ma la palla, per sua fortuna, termina in angolo

Si comincia

Le formazioni ufficiali: out Vasquez tra i biancorossi

FERMANA (4-3-3): Borghetto; Laverone, Fort, Calderoni, Pistolesi; Scorza, Giandonato, Misuraca; Semprini, Curatolo, Pinzi. A disp.: Furlanetto, Eleuteri, De Pascalis, Spedalieri, Tilli, Paponi, Santi, Fontana, Vessella, Biral, Grassi, Palmucci, Montini. All. Bruniera

PERUGIA (4-3-1-2): Furlan; Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Matos, Lisi. A disp: Abibi, Cancellieri, Paz, Seghetti, Ebnoutalib, Acella, Ricci, Torrasi, Morichelli, Giunti, Souare. All. Baldini

Altra grana per Baldini, che dovrà in extremis rinunciare anche a Federico Vasquez, tornato a Perugia per la nascita della terza figlia. Il tecnico opta nuovamente per Santoro sulla trequarti alle spalle di Matos e Lisi. In porta c'è Furlan come sostituto di Adamonis, mentra a sinistra Bozzolan la spunta su Cancellieri. A centrocampo conferma per Iannoni con Bartolomei e Kouan. Bruniera conferma le intenzioni di giocare a tre davanti con Semprini, Curatolo e Pinzi.

Grifo atteso ad un'altra battaglia

Una trasferta quasi a ridosso dell'Adriatico per l'indispensabile continuità. Le due vittorie, domenica scorsa contro il Sestri Levante e giovedì contro il Monterosi in Coppa Italia, non devono placare la fame del Perugia, chiamato al Recchioni di Fermo a dare un altro importante segnale per cercare di accorciare ancora il divario dalle prime. Servirà non sottovalutare l'impegno: la Fermana, malgrado un avvio incerto, è squadra temibile e vorrà dimostrarlo davanti al proprio pubblico.

Francesco Baldini, soddisfatto per come stanno andando le cose, dovrà rinunciare ai soli Cristian Dell'Orco e Nicolò Cudrig, quest'ultimo affaticato dell'ultima ora, e sembra intenzionato a tornare al suo modulo preferito, il 4-3-3; sull'altro fronte Andrea Bruniera è costretto a fare a meno dell'esperto centrale difensivo Emanuele Padella ed è indirizzato a mettersi a specchio con l'avversario. Si vedrà all'annuncio delle formazioni se le previsioni saranno rispettare.

Perugia Today garantirà la diretta testuale integrale dell'incontro e a seguire i commenti dei protagonisti. Calcio di inizio alle ore 20:45.

Le probabili formazioni

FERMANA (4-3-3): Borghetto; Laverone, Spedalieri, Santi, Calderoni; Fontana, Giandonato, Misuraca; Semprini, Curatolo, Pinzi. A disp.: Furlanetto, Mancini, Eleuteri, Pistolesi, De Pascalis, Palmucci, Vessella, Fort, Scorza, Biral, Tilli, Montini, Paponi, Grassi. All. Bruniera

PERUGIA (4-3-3): Furlan; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Kouan, Bartolomei, Santoro; Matos, Vazquez, Lisi. A disp.: Abibi, Morichelli, Souare, Paz, Bozzolan, Iannoni, Ebnoutalib, Acella, Torrasi, Giunti, Ricci, Seghetti. All. Baldini