Calcio serie B, per il Perugia un colpo che profuma di svolta: Di Serio entra e abbatte 2-0 il Bari

Con la punizione di Lisi terminata alta si chiude questo confronto. Il Perugia, con grande merito e con una prova davvero maiuscola sotto tutti i punti di vista, espugna il San Nicola grazie ad una doppietta di Di Serio, entrato nella ripresa. Un colpo che accorcia ancora le distanze dalla zona salvezza, distante soltanto un punto. Prossimo impegno il match casalingo di sabato prossimo contro il Brescia, da non fallire assolutamente seppure con la defezione di Dell'Orco, diffidato e ammonito (per lui scatterà automatica la squalifica). Grazie a tutti per la vostra attenzione, al prossimo incontro.

concessi 4' di recupero

85' un cambio per parte: Matos per Olivieri nel Perugia e Pucino per Bellomo nel Bari

80' Di Serio ancora luii! Il numero 20 con un'azione personale fa secco ancora Caprile. 0-2 e partita chiusa, almeno nelle apparenze

75' DI SERIOOO! Finalmente il Perugia si vede premiata la superiorità: cross di Casasola, colpo di testa vincente del neo entrato e Caprile stavolta non può farci nulla

71' nel Perugia entra Bartolomei esce Iannoni

68' scatta il contropiede per il Bari, con il destro di Mallamo che finisce alto

66' ammonito Di Serio per fallo su Di Cesare. Decisione che sembra eccessiva, con gestione dei cartellini ancora discutibile

63' anche Castori ricorre ad una doppia sostituzione: Di Serio per Di Carmine e Luperini per Kouan

61' due cambi per il Bari: Mallamo per Botta e Scheidler per Antenucci

60' Di Carmine la gioca all'indietro per Santoro che col piattone sinistro sfiora il palo

55' Di Carmine carica il destro dal limite che sfiora il sette

50' chance ghiottisisma per il Perugia: Casasola imbecca a centro area Olivieri che costringe, di prima intenzione, Caprile ad un difficilissimo intervento di piede

Si riparte. Nel Perugia c'è Lisi al posto di Paz

Termina senza gol un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con un Perugia quadrato ed organizzato che concede poco o nulla all'avversario. Anzi, sono i Grifoni a rendersi pericolosi con un colpo di testa di Rosi sventato da Caprile. Unico neo il giallo rimediato da Dell'Orco, che lo costringerà a saltare Perugia - Brescia del 4 di febbraio. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'

1' di recupero

45' giallo per Curado per fallo su Florunsho

32' ammonito Antenucci per proteste

27' Iannoni entra in contatto con un difensore del Bari e va a terra. Nessun provvedimento da parte dell'arbitro

26' Paz stende Botta e viene ammonito

25' Antenucci scatta sulla trequarti e serve sulla destra Bellomo il cui diagonale è bloccato a terra da Gori

15' primo giallo della gara all'indirizzo di Dell'Orco. Diffidato salterà il prossimo incontro

12' dopo un avvio quasi soporifero prima fiammata: su azione d'angolo colpo di testa di Rosi e Caprile si salva

Partiti

BARI (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Benedetti, Maiello, Maita; Botta, Folorunsho; Antenucci. A disp: Frattali, Sarri, Terranova, Zuzek, Pucino, Ricci, Lops, Bellomo, Mallamo, Scheidler. All. Mignani.

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Rosi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Santoro, Iannoni, Paz; Kouan; Olivieri, Di Carmine. A disp. Furlan, Abibi, Sgarbi, Angella, Vulikic, Lisi, Bartolomei, Luperini, Matos, Sulejmani, Di Serio. All. Castori

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Sono più i cambi di formazione operati da Castori di quelli previsti: Rosi in difesa al posto di Sgarbi, Iannoni a centrocampo al posto di Bartolomei (e non Santoro), Kouan sulla trequarti per Luperini e Di Carmine per Di Serio in avanti. Buona parte dei diffidati restano dunque a riposo. Nel Bari i ballottaggi si risolvono a favore di Mazzotta a sinistra (su Ricci) ed Antenucci in attacco, con Scheidler che si accomoda in panchina.

Sette giorni dopo Parma il Perugia gioca ancora in trasferta, questa volta molto più a sud. Tappa odierna la gigantesca astronave del San Nicola, dove gli uomini di Fabrizio Castori vogliono riprendere la marcia verso la salvezza. Il Bari è squadra ostica, ma questo non può fermare i Grifoni, che devono cercare, mettendo in campo le proprie armi, di fare risultato. L’assenza di Walid Cheddira tra le fila dei Galletti potrebbe aiutare, ma non bisogna illudersi: si prevede un match difficilissimo contro una squadra ben organizzata e meritatamente al quarto posto.

Castori avrà solo Aljaz Struna tra gli assenti per motivazioni fisiche, poi Milos Vulic resta ancora a casa per scelta tecnica. La giornata di vigilia è stata poi caratterizzata dalla cessione di Federico Melchiorri all’Ancona, che lascia la maglia biancorossa da grande professionista qual è. Il tutto deve essere compensato da ovvi movimenti in entrata, ma la testa, almeno per oggi, deve essere rivolta solo al campo.

Seguite la diretta su Perugia Today a partire dalle ore 14.