Calcio serie B, la speranza del Perugia si chiama Di Serio

Il Perugia è pronto ad aggrapparsi a Giuseppe Di Serio. L'attaccante, che ha rimediato una distorsione alla caviglia, rivelatasi evidentemente più seria del previsto, prima della trasferta di Ascoli, era stato costretto a fermarsi proprio quando era in stato di grazia e ora appare davvero in procinto di poter tornare a dare il suo contributo. Di Serio oggi era assente, ma sul fatto che possa rientrare quantomeno nella lista dei convocati regna un certo ottimismo. Vedremo a partire da domani pomeriggio, quando i biancorossi torneranno ad allenarsi.

Il borsino degli indisponibili conterrà ancora gente come Gabriele Angella ed Emmanuel Ekong. Per loro si tratta invece di infortuni di natura muscolare e si punterà a riaverli a disposizione in vista della prossima trasferta di Cittadella del 18 di marzo, altro scontro diretto importante per cercare quanto prima di raggiungere la salvezza.

Ne consegue che la difesa sarà obbligata, con lo schieramento iniziale che dovrebbe vedere Vulikic, Sgarbi e Struna, un trio assolutamente inedito. Altre soluzioni, semmai a partita in corso, potrebbero constare sull'impiego di Paz, uno dei rientranti sicuri, come uno dei due braccetti nella retroguardia a tre voluta dal tecnico Fabrizio Castori. Per quanto riguarda gli altri reparti invece ci si affiderà agli ultimi tre allenamenti in programma, cioè domani, giovedì e venerdì.

GIUDICE SPORTIVO - Come previsto sono arrivate le squalifiche, entrambe di una giornata, per Marcos Curado e Aleandro Rosi. Il centrale argentino ha ricevuto al Druso la decima ammonizione stagionale ed essendo in diffida scatta automatica appunto la sospensione, corredata da un'ammenda di 1000 euro per le proteste in qualità di capitano; l'ex romanista invece è stato espulso per doppio giallo nel finale per un fallo ai danni di un avversario. Infine entra in diffida Edoardo Iannoni, al quarto cartellino stagionale, anche lui per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.