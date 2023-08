Calciomercato, il Perugia pronto ad affidarsi agli svincolati: in arrivo Emanuele Torrasi

Con l'arrivo sfumato di Bertini, che a quanto pare avrebbe scelto di sposare il progetto della Spal, e con la sempre più probabile partenza di Santoro, con il Parma che l'avrebbe spuntata su Palermo e Brescia, il Perugia si cautela affidandosi agli svincolati.

E' prossimo a vestire la maglia biancorossa Emanuele Torrasi (1999), rimasto a piedi dopo la non iscrizione alla serie C del Pordenone. Il centrocampista, tra i migliori prospetti della categoria, è pronto a legarsi con la società di Pian Di Massiano con un contratto triennale.

Caratteristiche tecniche e carriera

Si può dire che quello di Torrasi possa essere un buon colpo, qualora si concretizzasse, per il ds in pectore Giugliarelli, dato che questo giocatore era stato sondato da diverse società di serie B. Le sue caratteristiche si sposano completamente con il sistema di gioco disegnato da Baldini, potendo giocare sia da centrocampista centrale che da interno. La sua dinamicità non può che far bene al gioco della squadra biancorossa.

Per quanto riguarda la sua esperienza nel mondo del calcio, l'inizio è nel settore giovanile del Milan in cui percorre una lunga trafila fino all'esordio in serie A nel 2017/18. Il suo debutto "vero" nel professionismo è datato 2020/21 con l'Imolese, con cui mette a segno 2 gol in 33 presenze. Importante quello realizzato al Padova, che aiuta il Perugia di Caserta a portare a compimento la rimonta sui biancoscudati. Nel gennaio 2022, dopo altre 9 presenze con gli emiliani, il trasferimento al Pordenone, con cui debutta in B (16 presenze in quella mezza stagione), mentre nell'ultima stagione, sempre con i ramarri, colleziona 35 apparizioni condite da un gol. Il fallimento dei friulani svincola di fatto il giocatore, pronto dunque a sposare il biancorosso.