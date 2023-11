Calcio, il Perugia si stringe attorno a Mimmo Pucciarini

Serie C

Serie C Girone B

Il Perugia si stringe attorno a Mimmo Pucciarini. Lo storico capo ultras della Curva Nord da qualche tempo sta combattendo una difficile battaglia e la società biancorossa ha voluto testimoniare la propria vicinanza attraverso un messaggio diffuso sui social a firma del presidente Massimilano Santopadre:

"Forza capo. Ti voglio tanto bene!".

Poche ma importanti parole quelle del massimo dirigente biancorosso, che dunque non manca di supportare una figura di spicco del tifo organizzato biancorosso in un momento non certamente facile.