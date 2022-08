Calcio serie B, il Perugia vara il bollettino medico: in cinque verso il forfait per la Coppa Italia

Gli ultimi verdetti verranno sciolti domani, giorno in cui si terrà alle 18 l'ultima seduta di allenamento cittadina (preceduta dalla conferenza stampa di Castori delle 16:30), ma la società decide in qualche modo di anticipare i tempi diramando un bollettino medico con lo scopo di far chiarezza sulle condizioni di alcuni calciatori da tempo assenti dai campi di allenamento.

Vediamolo per esteso:

– il calciatore Gabriele Angella (infiammazione adduttore destro) e Ryder Matos (lombalgia) hanno svolto un lavoro differenziato in campo;

– Simone Santoro ha svolto cure fisioterapiche per un risentimento muscolare al retto femorale sinistro che sarà valutato con esami clinici e strumentali nei prossimi giorni;

– Aleandro Rosi ha eseguito lavoro in palestra per una infiammazione dell’articolazione dell’alluce sinistro;

– Marco Olivieri prosegue il percorso specifico di recupero per una lesione di basso grado al retto femorale destro.

Stando così le cose sembra difficile che questi cinque giocatori possano essere a disposizione del tecnico per la sfida dell'Unipol Domus contro il Cagliari, ma occorre tenersi il beneficio del dubbio almeno fino a domani sera.

ANTICIPI E POSTICIPI - La Lega Serie BKT ha pubblicato il programma delle gare dalla 4^ alla 6^ giornata. Tra queste spicca il Derby dell'Umbria, programmato per domenica 18 settembre alle ore 16:15.

Di seguito il riepilogo dei match che i biancorossi disputeranno in questo inizio di campionato:

1^ giornata Palermo-Perugia, sabato 13 agosto ore 20:45;

2^ giornata Perugia-Parma, sabato 20 agosto ore 20:45;

3^ giornata Perugia-Bari, domenica 28 agosto ore 20:45;

4^ giornata Brescia–Perugia, sabato 3 settembre ore 14;

5^ giornata Perugia-Ascoli, sabato 10 settembre ore 16:15;

6^ giornata Ternana-Perugia, domenica 18 settembre ore 16:15;

Sosta Nazionale sabato 24 e domenica 25 settembre.

Il campionato riprenderà il 1 ottobre con Perugia-Pisa (orario da definire).