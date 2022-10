Calcio serie B, la Nord non riapre ed il Perugia viene così incontro ai tifosi

La querelle relativa alla curva nord del Curi, almeno stando a quanto dichiarato dall'amministrazione comunale, dovrebbe terminare il 30 ottobre, quando finalmente il settore riaprirà ai tifosi. Nel frattempo la società si è mossa prontamente per tutelarli: in sostanza i possessori di abbonamenti potranno prendere posto in Gradinata (o Tribuna Est) senza dover sborsare cifre aggiuntive.

Ma ecco di seguito il comunicato ufficiale che illustra tutti i dettagli in vista di Perugia - Sudtirol di domenica prossima:

"AC Perugia Calcio comunica che, in occasione della gara Perugia-Sudtirol, in programma domenica 16 ottobre ore 16:15, tutti gli abbonati al settore “Curva Nord” potranno accedere al settore “Tribuna Est” (Gradinata) utilizzando il proprio abbonamento per l’ingresso ai tornelli.

Si comunica inoltre che, a seguito della mancata riapertura della Curva Nord, saranno ripristinati i seguenti prezzi per i singoli biglietti:

TRIBUNA EST (Gradinata): 9 euro intero / 6,50 euro donna/over 65/under 14

TRIBUNA OVEST: 19 euro intero / 15 euro donna/over 65/under 14

Ai suddetti prezzi verrà applicato 1 euro di prevendita Ticktone.

Si precisa inoltre che chiunque avesse già acquistato il tagliando nei settori sopra indicati nei giorni scorsi può richiedere la differenza di prezzo nella sede dove lo ha acquistato (tabaccheria o biglietteria).

ORARI BIGLIETTERIA:

giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19;

domenica 16 ottobre dalle 10 alle 14:15".

DA DOMANI ALLENAMENTI AD ELLERA - I biancorossi hanno svolto oggi doppia seduta di allenamento, caratterizzata dal rientro in gruppo di Marcos Curado. Atteso presto quello di Cristian Dell'Orco. Domani e per alcuni giorni la squadra si allenerà al Fioroni di Ellera dato che il centrale del Paolo Rossi sarà sottoposto ad alcuni lavori di risemina. Appuntamento in mattinata alle ore 9:30.