Calcio serie C, il Perugia riparte tra prossimi impegni e mercato

Il Perugia sta per lasciarsi alle spalle il 2023, senza dubbio l'annus horribilis della sua storia recente. Poche sono state le gioie, su tutte il 3-0 contro la Ternana di marzo, che aveva illuso un po' tutti; molti i dolori, come la seconda retrocessione in tre anni e la prima parte di questo campionato a tratti stentata, con i 16 punti di distacco dal Cesena capolista. Dato che ha contribuito a far saltare la panchina di Francesco Baldini, ben sapendo che le attenuanti del caso le ha.

C'è dunque da ripartire e dimostrare più che mai di esserci: il 7 gennaio si apre il girone di ritorno e i biancorossi giocheranno nuovamente davanti al proprio pubblico contro la Lucchese. Da qui deve partire l'ennesimo tentativo di risalita verso l'obbiettivo minimo, ovvero la qualificazione ai playoff saltando qualche turno iniziale, che non deve assolutamente sfuggire.

Nel frattempo la squadra ha già messo le festività natalizie nel cassetto dei ricordi. Nel pomeriggio odierno si è svolta la ripresa, che ha visto alternare lavoro atletico a quello tattico. Subito ritmo intenso dunque, dato che il tecnico Alessandro Vittorio Formisano è fortemente intenzionato a trasmettere con la maggior celerità possibile i suoi dettami.

Due gli assenti, vale a dire Federico Vasquez, out almeno fino alla seconda metà di gennaio, ed Edoardo Iannoni, rimasto ai box contro il Cesena e da valutare con più attenzione. A parte invece Gabriele Angella, altro giocatore sotto la lente, Cristian Dell'Orco e il giovane Giovanni Giunti, reduce da un infortunio con la Primavera che gli è costato ben tre costole incrinate.

Verso il mercato invernale

La sessione di metà stagione si apre il 2 gennaio, ma qualche indiscrezione già trapela, circa dei giocatori in predicato di partire o comunque di essere richiesti da società di categoria superiore.

Non è un mistero che, per quanto riguarda i movimenti in entrata non è un mistero che la ricerca sia indirizzata ad un centravanti strutturato e ad un centrale di difesa, ma è chiaro che andrà data priorità alle uscite.

Una di queste potrebbe riguardare Simone Santoro, per il quale alcune società di B potrebbero manifestare interesse nelle prossime settimane. Di certo una vicenda da tenere d'occhio.

Appare improbabile l'addio immediato di elementi come Christian Kouan ed Alessandro Seghetti. Il primo a giugno andrà a scadenza ed eventuali club interessati potrebbero attendere fine stagione per prelevarlo a parametro zero; il secondo è un punto fermo e resterebbe altri sei mesi in biancorosso anche in caso di cessione.

Tra tre giorni si apre i battenti, ma qualcosa in pentola bolle. E può realmente accadere di tutto al di là del quadro sopra descritto.