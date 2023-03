Calcio serie B, il Perugia attende rientri importanti per il Sudtirol

Contro il Como è un punto che muove la classifica. E non è una frase fatta. Vuoi per le sconfitte delle dirette rivali, Cosenza a parte, vuoi per il valore dell'avversario incontrato ieri sera. Senza trascurare il fatto che si è dovuto scendere in campo in piena emergenza. Il Perugia però non poteva e non può fare passi indietro: la zona rossa è ancora alle spalle, ma l'imperativo continua ad essere quello di portare a casa punti, qualunque sia l'avversario che si presenterà di fronte.

Il prossimo non sarà di quelli agevoli: il Sudtirol, alla sua prima esperienza nel campionato di serie B, ha trovato la sua identità da quando l'ex Pierpaolo Bisoli è subentrato alla guida della squadra (se ne è accorto, in occasione del match di andata, Silvio Baldini, costretto di fatto a rassegnare le dimissioni favorendo il rientro di Castori) ed ora è in lotta per una clamorosa salita in A senza passare dai playoff. Il tutto malgrado nel corso del mercato invernale abbia perso giocatori importanti, Nicolussi Caviglia su tutti.

Al Druso dunque sarà battaglia e bisognerà farsi trovare più che mai pronti visto che lo stadio bolzanino, recentemente riammodernato, è diventato una roccaforte pressochè inespugnabile.

LA SITUAZIONE - Fabrizio Castori, in previsione di tale appuntamento, potrà contare su rientri importanti. In primis Tiago Casasola e Cristian Kouan, ieri in tribuna per squalifica, per sperare poi di avere a pieno regime o quasi i vari Aleandro Rosi e Damiano Cancellieri. Non saranno ancora pronti Gabriele Angella ed Emmanuel Ekong, mentre si proverà a far rientrare almeno in parte l'emergenza in attacco con il recupero, almeno per la panchina, di Giuseppe Di Serio. Dovrà scontare ancora un turno di stop, retaggio del rosso diretto rimediato a Pisa, Yeferson Paz.

IL PROGRAMMA PRE GARA - Il momento di tornare in campo è molto vicino, quindi si andrà avanti a tappe forzate. Quello di domani pomeriggio sarà l'ultimo allenamento in città, mentre sabato mattina la comitiva biancorossa partirà molto presto per l'Alto Adige per poi probabilmente svolgere una breve sgambata sul posto.