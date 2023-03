Calcio serie B, il Perugia cerca di porre fine all'emergenza in vista di Cittadella

Si dice che non tutti i mali vengano per nuocere ed il Perugia prova a sfruttare questa settimana di assenza di impegni agonistici per centrare un obbiettivo non di secondaria importanza: quello di porre fine all'emergenza che da alcune settimane attanaglia la squadra biancorossa.

La tappa "sensibile" è già quella di sabato prossimo a Cittadella, vero scontro diretto in cui sarà obbligatorio cercare di fare risultato vista la classifica davvero cortissima. I Grifoni infatti, malgrado non siano scesi in campo contro la Reggina per le note ragioni, sono comunque fuori dalla zona playout, ma dietro incalzano e non saranno permesse distrazioni. Si ragiona però anche a medio lungo termine: i primi dieci giorni del mese di aprile prevedono tre partite casalinghe consecutive, vale a dire il Frosinone il primo aprile (e non più il 2), Reggina il 5 ed infine il Modena il 10, giorno di Pasquetta. Un trittico in cui sarà necessario raccogliere almeno sette punti per cercare di dare quella spallata attesa da tempo. Per riuscirci si deve passare anche da una condizione ottimale o quasi e alla disponibilità di gran parte della rosa.

NEL DETTAGLIO - Fabrizio Castori spera fortemente di avere a disposizione, con buone possibilità tra l'altro, Marco Olivieri ed Emmanuel Ekong, che si allenano a parte sul campo. Sono questi due i giocatori attorno ai quali si costruisce la possibilità di poter contare sulla rosa al completo, eccetto Cristian Dell'Orco, che purtroppo ha terminato la stagione con largo anticipo, e gli squalificati Aleandro Rosi e Marcos Curado, che non saranno a disposizione in quanto la partita in cui avrebbero dovuto scontare la punizione non si è disputata. Decisive le prossime 36 - 48 ore, con tutto il cauto ottimismo del caso.

GIUDICE SPORTIVO - Oltre ai già citati Rosi e Curado non ci sono altri squalificati tra le fila biancorossi; i veneti invece dovranno fare a meno del capitano Simone Branca e del tecnico Edoardo Gorini, entrambi espulsi contro il Palermo.

IL NUOVO CALENDARIO - Chiudiamo con il nuovo calendario delle partite del Grifo fino alla terzultima giornata:

30^ giornata, Cittadella-Perugia, sabato 18 marzo 2023 ore 14;

weekend 25-26 marzo sosta campionato per impegni della Nazionale italiana

31^ giornata, Perugia-Frosinone, sabato 1 aprile 2023 ore 16:15;

recupero 29^ giornata Perugia-Reggina, mercoledì 5 aprile ore 20:15;

32^ giornata, Perugia-Modena, lunedì 10 aprile 2023 ore 15;

33^ giornata, Genoa-Perugia, sabato 15 aprile 2023 ore 14;

34^ giornata, Perugia-Cosenza, sabato 22 aprile 2023 ore 14;

35^ giornata, Spal-Perugia, domenica 30 aprile 2023 ore 16:15;

36^ giornata, Perugia-Cagliari, venerdì 5 maggio 2023 ore 20:30.