Calcio serie B, il Perugia si tiene stretto Giugliarelli

Il corretto funzionamento di una società calcistica passa anche attraverso la qualità del settore giovanile. Le varie squadre in questo bienno, seppur difficile per le problematiche note a tutti, si sono ben distinte, primavera in primis ed ecco che il Perugia si tiene stretto Jacopo Giugliarelli, rinnovandogli il contratto fino al 2025.

L'uffficialità nel seguente comunicato stampa:

"AC Perugia Calcio comunica di aver prolungato l’accordo contrattuale con il Responsabile del Settore giovanile Jacopo Giugliarelli fino al 30 giugno 2025.

A Jacopo l’augurio più sincero di buon lavoro!".