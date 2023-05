Calcio serie B, il Perugia serra le fila in vista del Cagliari. La situazione a due giorni dal match

"Vorranno farci la pelle". Così parlò Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, a due giorni dalla sfida con il Perugia. Chiaro segno di rispetto verso una squadra, quella biancorossa, che a Ferrara, checchesenedica, ha mostrato il giusto atteggiamento. Per il tecnico romano si profila, ben 26 anni dopo la sua ultima apparizione al Curi (allora si fronteggiarono i biancorossi e la Fiorentina nella serie A 1996/97, match che finì 1-1 con non poche recriminazioni da parte dei padroni di casa), il ruolo di arbitro della salvezza. Di certo i sardi, che non potranno contare sugli squalificati Marko Rog ed Andrea Dossena (un ex), vorranno fare bottino pieno per cercare di guadagnare il quarto posto in classifica, ma gli uomini di Fabrizio Castori non potranno permettersi timori reverenziali. Si prevede dunque una serata di fuoco, che emotivamente metterà a dura prova entrambe le tifoserie.

LE SPINE DI CASTORI - Out Giuseppe Di Serio per squalifica (per l'attaccante anche 1500 euro di multa per una simulazione apparsa discutibile), il tecnico marchigiano non avrà a disposizione il difensore Stipe Vulikic, ma spera fino alla fine di poter contare su Leonardo Capezzi, rimasto a riposo nell'ultimo match per un affaticamento. Su di lui permane l'ottimismo magari per un impiego a gara in corso, ma la sensazIone è che bisogna attendere l'ultima rifinitura per saperne di più, dato che oggi la squadra si è allenata in un Curi blindatissimo.

REBUS MODULO - Le costanti saranno due: il portiere, che sarà ancora una volta Furlan, e la difesa, che potrebbe nuovamente essere composta da Rosi, Curado e Struna. Dalla cintola in su due ipotesi: la prima la mediana a quattro formata da Casasola, Santoro, Iannoni e Lisi, con Luperini dietro Di Carmine e Olivieri; la seconda con l'inserimento di Kouan sulla linea dei centrocampisti che diverrebbe dunque a cinque, con lo stesso Luperini di supporto ad una sola punta che potrebbe essere uno tra Di Carmine e Olivieri. E' probabile che a prevalere, dato che si è spinti dall'assoluta necessità di vincere, possa essere la prima ipotesi, ma non v'è assolutamente certezza di questo.