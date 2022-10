Calcio serie B, il Perugia cerca di contenere il caos blindandosi. Giannitti rescinde consensualmente

Un caos che difficilmente ha precedenti, almeno nella storia recente del Grifo, si visto negli ultimi giorni e l'ingrato compito di contenerlo toccherà all'esperienza di Fabrizio Castori, sperando sia sufficiente. Il tecnico marchigiano, non ancora ufficializzato dalla società (e probabilmente difficilmente a questo punto verrà fatto), è dunque tornato in sella ai biancorossi e non ha certamente perso tempo, facendo svolgere due allenamenti intensi e a porte chiuse, senza dunque che tifosi e giornalisti nemmeno si potessero avvicinare alla struttura. La missione da compiere, ancora prima di trovare il vestito adatto, è quella di ridare compattezza ad una squadra che in questa stagione non ha mai avuto, anche sei i giocatori ci hanno messo chiaramente del loro in questo.

LE SPINE - Si allenano, con grande impegno anche se a parte, Aleandro Rosi e Gabriele Angella, che rischiano di finire ai margini del progetto. I rapporti con società e allenatore non sarebbero più idilliaci e una loro estromissione dalla rosa è un'ipotesi tutt'altro che da scartare. Situazione però tutta da monitorare, vista la situazione in difesa tutt'altro che tranquillizzante (Filippo Sgarbi è ancora un dubbio e potrebbe non farcela per Reggio). C'è regolarmente Christian Kouan, pesantemente multato dopo la sua reazione alla sostituzione: paradossalmente l'ivoriano, poco considerato da Baldini, potrebbe essere rilanciato, al pari di Casasola, potrebbe essere rilanciato proprio da Castori nel 3-5-2 che probabilmente adotterà.

TOTO DS - Marco Giannitti, come è noto, ieri ha lasciato. La società ha comunicato di "aver raggiunto l'accordo per la rescissione consensuale": non si tratta dunque di esonero ma di addio condiviso. Due sono i nomi che circolano: Raffaele Rubino, ex Trapani, e Marcello Carli, ex Empoli e Cagliari. Irrelistica almeno nelle apparenze l'ipotesi Comotto. Non è nemmeno da escludere che Giannitti non venga sostituito, con Castori e Santopadre che gestirebbero insieme le mosse da fare a gennaio.