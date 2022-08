Calcio serie B, il Perugia mura le voci di mercato e pensa al Bari

Il malcontento di almeno una parte della tifoseria per come sta procedendo la campagna acquisti del Perugia è percepibile, soprattutto sui social, ma la squadra, rinfrancata dal buon pareggio contro il Parma, pensa solo a concentrarsi sul prossimo impegno. Domenica prossima arriverà sempre al Curi il Bari (e per l'occasione il terreno di gioco, che in parte verrà rizollato, dovrebbe presentare uno stato migliore) e sarà importante cercare di vincere per muovere la classifica. Vero che i punti in questo periodo contano relativamente, ma mettere fieno in cascina non fa mai male, specie a livello psicologico.

Massima attenzione dunque al campo, con il tecnico Fabrizio Castori che ha fatto svolgere oggi una doppia seduta (e non unica al mattino, come originariamente previsto): al mattino spazio per lo più al lavoro atletico, al pomeriggio a quello tecnico tattico.

Un solo assente, vale a dire Edoardo Iannoni, in recupero dalla lesione muscolare di cui è rimasto vittima. La società non sbilancia sui tempi di recupero, ma qualcosa di più nei prossimi giorni si dovrebbe sapere. A seduta iniziata si sono presentati in campo Aleandro Rosi e Michele Vano seppur per diversi motivi.

FORMAZIONE, IPOTESI PREMATURE, MA... - Il ritorno di Lisi dalla squalifica pone Castori di fronte ad un interrogativo: farlo tornare titolare o puntare ancora su Dell'Orco sull'out di sinistra? La tentazione potrebbe in effetti esserci vista l'abbondanza in difesa, ma se ne saprà di più a partire da domani pomeriggio, quando i Grifoni alle ore 17 torneranno in campo forse a porte chiuse.

PILLOLE DI MERCATO - Società e squadra hanno avuto il loro bel daffare per murare alcune voci che si sono susseguite nelle ultime ore. L'ultima quella che vedrebbe il Palermo sulle tracce di Federico Melchiorri (1987). Secondo quanto accertato dalla nostra redazione la telefonata da parte del club rosanero a Pian Di Massiano non sarebbe mai arrivata almeno fino a questo momento. In più il club biancorosso sarebbe restio a cedere giocatori - lo stesso dicasi per Kouan - a questo punto del mercato, che al contrario deve vedere ancora due o tre entrate (uno o due centrocampisti più l'esterno di sinistra).

C'è invece una notizia ufficiale: Andrea Ghion (2000), come già anticipato, non fa più parte dell'organico. Il giocatore ha fatto rientro al Sassuolo che lo ha ceduto, sempre a titolo temporaneo, al Catanzaro, che ha bruciato allo sprint il Pescara

Questo il comunicato ufficiale diffuso poco fa:

"A.C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con U.S. Sassuolo per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Andrea Ghion.

Ad Andrea l’augurio per le migliori fortune professionali!".