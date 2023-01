Calcio serie B, il Perugia si prepara per la trasferta di Bari. Mercato, Righetti al Cerignola

Il maltempo che ieri ha imperversato sull'Umbria, come su buona parte del Centro Italia, ha reso difficile al Perugia la ripresa delle operazioni dopo la sconfitta di Parma. La neve ha di fatto costretto i biancorossi a ritardare la ripresa sul campo dopo la domenica libera concessa da Fabrizio Castori: mentre ieri pomeriggio il gruppo è rimasto in palestra, stamani l'allenamento previsto si è potuto regolarmente svolgere a Pian Di Massiano anzichè ad Ellera, location spesso e volentieri scelta in caso di emergenza.

Tutto è filato liscio, con la squadra che continua ad essere in buona condizione, ad eccezione di Aljaz Struna, che continua a lavoare a parte (dovrebbe rivedersi con i compagni la prossima settimana). Lavoro fisico e partitella a metà campo è stato il menù giornaliero, visibile al pubblico, in una giornata dal clima non eccessivamente rigido.

Sabato il Bari non avrà a disposizione Walid Cheddira, senza dubbio il pericolo numero uno, squalificato; ma anche i Grifoni dovranno prestare particolare attenzione in quanto la lista dei diffidati si è allungata, dopo il giallo rimediato a Parma, con Simone Santoro, che va ad aggiungersi ai vari Dell’Orco, Lisi, Kouan, Olivieri e Melchiorri.

MERCATO, RIGHETTI FA LE VALIGIE - Secondo movimento in uscita per il Perugia, dopo la cessione di Strizzolo avvenuta qualche giorno fa. A lasciare ufficialmente la squadra è Samuele Righetti (2001), che passa all'Audace Cerignola, formazione pugliese di serie C, con la formula del prestito. Di seguito il comunicato ufficiale:

"AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Audace Cerignola per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore classe 2001 Samuele Righetti".

Per il resto si cercano di operare altre cessioni: in lista di partenza ci sono, come sempre, Melchiorri, Beghetto, Vulic, Vulikic. Cosa tutt'altro che facile nonchè indispensabile per nuovi ingressi in rosa. Si parla a tal proposito, per il centrocampo, del classe 2004 Giacomo Faticanti, capitano della Roma primavera e conteso anche dalla Spal di De Rossi. Una mossa, quella di limitarsi ad un giovane, che potrebbe rivelarsi un po' azzardata visto che questo reparto necessita di innesti di maggior esperienza data la situazione di classifica della squadra. Ma, come detto, prima servono le uscite...