Calcio serie C, il Perugia pronto a confrontarsi con un'altra squadra in ripresa

Serie C

Serie C Girone B

Dopo la Virtus Entella ecco l'Ancona. C'è un filo sottile che accomuna queste due squadre: la scossa impressa dal cambio di allenatore. Se con Fabio Gallo i liguri, dopo un'iniziale sbandamento, erano riusciti ad invertire una tendenza assai pericolosa con tre vittorie consecutive salvo poi essere abilmente addomesticati da un Perugia pratico come non mai, i marchigiani, dal ritorno in panchina di Gianluca Colavitto hanno già fatto registrare una scossa. Quattro sono i punti raccolti nelle ultime due giornate, frutto del 3-0 rifilato all'Arezzo e dell'1-1 nel derby di Fermo. I Grifoni dunque dovranno prestare la massima attenzione contro un avversario sulla carta inferiore, ma capace di tirar fuori risorse che potrebbero rivelarsi inattese.

Rientro più vicino

Al Del Conero ovviamente non potrà esserci, ma i miglioramenti sono evidenti. Cristian Dell'Orco (nella foto sottostante insieme al preparatore altetico Matteo Valeri) sta smaltendo i postumi dell'intervento al menisco e ha iniziato la riatletizzazione sul campo, anche con il parziale utilizzo del pallone. Per rivederlo in gruppo potrebbero essere sufficienti due settimane, anche se diversi sono ancora gli interrogativi.

Per il resto, nell'allenamento di oggi pomeriggio, è rimasto a riposo Marius Adamonis, vittima di un leggero attacco influenzale, mentre hanno svolto differenziato l'affaticato Alessandro Seghetti, che già domani potrebbe rivedersi con i compagni, e Christian Acella, il cui recupero procede per il meglio ma molto probabilmente si attenderà la trasferta di Coppa Italia a Rimini giovedì 9 novembre per rivederlo schierato tra gli undici di partenza.

Qualche certezza in più

Il rientro a tempo pieno di Simone Santoro, condito da un gol splendido, dovrebbe dissipare in partenza i dubbi sul sistema di gioco da adottare domenica prossima. Il centrocampista siciliano dovrebbe piazzarsi alle spalle di due punte che potrebbero essere Vasquez e uno tra Matos e Seghetti. Nessuna variazione prevista a centrocampo, con Iannoni, Bartolomei e Kouan, mentre in difesa si riproporranno i classici ballottaggi sulle corsie laterali e resterà intoccabile il tandem centrale Angella - Vulikic.