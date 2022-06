Calcio serie B, il Perugia si affida ufficialmente a Fabrizio Castori

Alvini ha preso la strada di Cremona ed il Perugia ha optato per un profilo diametralmente opposto, sia come esperienza in fatto di serie B (le promozioni, non certo pronosticabili alla vigilia, di Carpi e Salernitana stanno qui a dimostrarlo) che di tipologia di gioco. Il nuovo allenatore dei biancorossi sarà ufficialmente Fabrizio Castori, che avrà dunque il compito di guidare questa squadra verso traguardi ambiziosi.

Nato a San Severino Marche l'11 aprile del 1954 Castori ha iniziato la sua carriera da tecnico presto, nel 1980 da subentrante alla Belfortese (seconda categoria). Tanta gavetta gli vale la chiamata del Castel di Sangro (C1, edizione 1999/2000) da cui viene esonerato per i risultati non a favore a stagione in corso. Non manca occasione di rifarsi: con il Lanciano vince il campionato di C2 2000/02. Seguono altre esperienze interlocutorie fino a che la svolta non arriva alla guida del Carpi (2014/15), con cui, in modo del tutto inaspettato, stravince la B e porta gli emiliani per la prima volta nella massima serie. L'anno successivo viene esonerato e poi richiamato, non riuscendo però ad evitare la retrocessione. Il secondo acuto vero della carriera risale al 2020/21: la sua Salernitana finisce alle spalle dell'Empoli e torna dopo ben 22 anni in A. Anche questa esperienza nella massima categoria, anche e soprattutto per colpe non sue, termina prima del tempo, con un esonero.

Di seguito il comunicato stampa:

"Fabrizio Castori è il nuovo allenatore dell’AC Perugia Calcio. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di playoff.

Lo staff tecnico sarà composto dal vice allenatore Riccardo Bocchini, dal preparatore atletico Carlo Pescosolido e dai collaboratori tecnici Marco Castori e Tommaso Marolda.

La Società augura al nuovo mister e allo staff un buon lavoro".

Già domani avrà luogo la presentazione: appuntamento alle ore 12. Presente anche il direttore sportivo Marco Giannitti.