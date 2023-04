Calcio serie B, il Perugia sconfitto anche dal Modena e adesso torna la paura

Finisce qui. Un Perugia abulico e senza idee perde giustamente contro il Modena e ripiomba in pieno nella mischia. I biancorossi, fischiati dalla nord al rientro negli spogliatoi, non sono riusciti a creare nemmeno un azione degna di nota e sono apparsi in chiara difficoltà fisica e psicologica e senza il mordente necessario per portare a casa punti che sarebbero stati importantissimi. A risentirne è la classifica, che diventa nuovamente pericolosa con il rischio retrocessione diretta dietro l'angolo. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

93' ammonito Sgarbi per gioco scorretto

92' il Perugia reclama un rigore per un mani in area su testa di Di Serio ma non viene concesso nemmeno dopo il check al var

concessi 4' di recupero

85' nel Modena esce Falcinelli entra Duca

83' nel Modena c'è Coppolaro al posto di Renzetti

80' la successiva punizione di Renzetti finisce alta

79' ammonito Struna per fallo su Diaw

76' nel Perugia fuori Di Carmine dentro Ekong

70' ammonito Ionita per gioco scorretto

68' Matos si piazza dietro le punte

67' nel Perugia entra Matos al posto di Capezzi. La nord invita i giocatori a tirare fuori gli attributi

62' il Modena effettua due sostituzioni: Diaw per Strizzolo e Ionita per Tremolada

60' Silvestri ha la palla per chiudere il match, Furlan sventa il suo colpo di testa

58' Santoro al posto di Iannoni nel Perugia

56' sinistro di Di Carmine da distanza siderale, palla altissima

52' cross da sinistra, colpo di testa di Falcinelli alto di poco

49' il Modena passa in vantaggio: Furlan si oppone al doppio tentativo di Strizzolo e Falcinelli ma non al terzo di Gerli, complice anche la deviazione di Angella

Si riprende con due sostituzioni tra le fila del Grifo: Sgarbi per Rosi e Cancellieri per Lisi

Non succede altro e l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. E' stata una prima frazione completamente avara di emozioni a causa dell'atteggiamento prudente di entrambe le squadre, preoccupate di chiudere gli spazi e di non commettere errori data la posta in palio altissima. Soltanto un pericolo al 17' con la traversa scheggiata da Armellino su azione d'angolo. A più tardi per la cronaca della ripresa, dove sarà indispensabile alzare i ritmi.

concessi 2' di recupero

35' centro di Casasola per Di Carmine, disturbato dalla difesa ospite al momento dello stacco

31' angolo di Lisi, tenta la girata volante Di Carmine con palla abbondantemente alta

30' ammonito Silvestri per fallo su Di Serio. E' il primo della gara

27' azione personale di Tremolada conclusa con un tiro centrale

17' sul corner successivo Armellino colpisce di testa con palla che scheggia la traversa

16' Strizzolo mette in mezzo da destra, Furlan smanaccia in angolo

13' cross di Casasola per la testa di Di Carmine, palla che si adagia lentamente sul fondo

Partiti

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Rosi, Angella, Struna; Casasola, Iannoni, Capezzi, Lisi; Luperini; Di Serio, Di Carmine. A disp. Gori, Sgarbi, Curado, Vulikic, Santoro, Bartolomei, Vulic, Kouan, Ekong, Matos. All. Castori

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo. A disp. Seculin, Ferrarini, Cittadini, Coppolaro, De Maio, Panada, Duca, Mosti, Ionita, Giovannini, Diaw. All. Tesser

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Nel Perugia c'è Rosi in difesa con Angella e Struna; a centrocampo Iannoni fa rifiatare Santoro mentre Lisi ce la fa e gioca dal 1'; davanti Di Serio e Di Carmine con Luperini alle spalle. Tesser lascia i panchina Diaw, non al meglio, preferendogli l'ex Strizzolo accanto a Falcinelli.

La sensazione è che i bonus siano finiti. Il recupero di mercoledì scorso con la Reggina, perso anche per episodi imponderabili, ha ricacciato il Perugia in zona playout e il calendario gli riserva una possiblità alquanto ghiotta per rifarsi: al Curi arriva un Modena dall'andamento balbettante dopo un periodo di discreta continuità e non ci sono alternative alla conquista dei tre punti.

In casa biancorossa ha tenuto banco il caso legato a Stefano Gori, che probabilmente verrà lasciato a riposo a beneficio di Jacopo Furlan, pronto dunque all'esordio da titolare; mancheranno poi Cristian Dell'Orco e Marco Olivieri. La buona nuova è il recupero di Francesco Lisi, che va verso l'impiego dal 1'.

Sull'altro fronte Attilio Tesser, ex biancorosso da giocatore, recupera Davide Diaw ma dovrà fare a meno di tre giocatori, rimasti a casa: Thomas Battistella (lesione crociato anteriore e menisco esterno ginocchio sinistro), Nicholas Bonfanti (affaticamento flessore gamba destra) e Andrea Poli (lesione crociato anteriore ginocchio sinistro).

Squadre in campo oggi pomeriggio alle ore 15 e Perugia Today garantirà la diretta testuale di questo importantissimo incontro di Pasquetta.