Calcio serie B, il Perugia potrà contare su Santoro e Rosi per la delicatissima sfida di Bolzano

Il primo step è completato. E non è certo di poco conto. Appena un girone fa il Perugia era ultimo e staccatissimo dalle posizioni che valgono la permanenza in serie B, oggi la realtà è molto diversa.

Ma partiamo dall'inizio. Il derby d'andata perso con la Ternana anche a causa di un rigore sbagliato sullo 0-0 ha determinato un primo scossone, con l'avvento di Silvio Baldini al posto di Fabrizio Castori. La situazione nelle successive tre partite non è migliorata tutt'altro: è stato proprio il Sudtirol a provocare un vero e proprio terremoto, con le dimissioni del tecnico di Massa ed il ritorno proprio di Castori.

Le cose, a piccoli passi, sono iniziate a migliorare. Si è partito da un caposaldo caro a quest'ultimo, vale a dire lavoro, lavoro e tanto lavoro. La condizione fisica è migliorata al punto che a giovarne è stata anche l'organizzazione di gioco insieme all'atteggiamento in campo e i risultati non potevano che arrivare. Affrontare i biancorossi è diventato complicato per tutti e ora la zona rossa, seppur con margini risicati, è alle spalle.

Il prossimo esame è di quelli duri: domenica prossima alle ore 15 si giocherà al Druso contro un Sudtirol che, da quando l'ex Pierpaolo Bisoli si è insediato sulla sua panchina, sta tenendo un ruolino di marcia a dir poco impressionante che l'ha portato alle soglie della promozione diretta in serie A, pur essendo alla prima esperienza in cadetteria. Inutile asserire che servirà una prova quasi perfetta per sperare di violare un campo imbattuto oramai da mesi.

ECCO I RIENTRI - In previsione di tale appuntamento Castori potrà contare regolarmente su Aleandro Rosi, che sta progredendo di condizione, ma soprattutto su Simone Santoro. Il colpo ricevuto mercoledì scorso dal giocatore del Como Blanco qualcosa aveva fatto temere, ma il centrocampista siciliano, pedina imprescindibile, ha potuto portare a termine la gara e la successiva contusione alla caviglia non gli ha impedito di prendere parte alla preparazione del match di domenica. Tradotto in parole povere i due giocatori faranno parte dei convocati. Ci saranno anche Tiago Casasola e Cristian Kouan, rimasti fuori per squalifica. Ci proverà fino all'ultimo Giuseppe Di Serio: la sensazione è che sul pullman che domani mattina presto partirà dalla sede sociale possa effettivamente salirci, ma soltanto per sedere in panchina.

CHI RESTA A CASA - Non faranno parte della spedizione in Alto Adige Gabriele Angella ed Emmanuel Ekong, che puntano il match casalingo successivo con la Reggina, così come Yeferson Paz, che deve scontare la seconda delle due giornate di squalifica comminategli dal giudice sportivo.

LE ULTIME SULLA FORMAZIONE - Nel tentativo di ricostruire un undici le scelte sicure sembrano essere solo in difesa, con l'impiego di Sgarbi, Curado e Struna. Centrocampo che vedrà Casasola e Lisi esterni, Santoro e uno tra Capezzi e Iannoni in mezzo; sulla trequarti solito ballottaggio Luperini - Kouan, alle spalle di Olivieri e uno tra Di Carmine e Matos.