Calcio serie B, il Perugia riprende gli allenamenti con un Rosi in più. E arriva un nuovo attaccante...

La speranza è una: che il lunedì di riposo abbia aiutato il Perugia a metabolizzare la sconfitta di Como e a riflettere profondamente. Si aspettava che la squadra tirasse fuori tutto, così non è stato, almeno nelle apparenze. Non è la prima volta che subito un gol la partita di fatto finisce: era accaduto nel derby e si è ripetuto al Sinigaglia. Non è questa la strada per andare in paradiso, disse qualcuno, e la sfida di domenica prossima contro il SudTirol potrebbe non profumare di ultima chiamata, dato che siamo soltanto ad ottobre e di tempo per recuperare ce ne sarebbe, ma quasi. Silvio Baldini sta veramente facendo di tutto per rianimare una squadra in difficoltà più psicologica che tecnica e si spera che questo lavoro possa dare i suoi frutti già dal prossimo impegno. Altrimenti la strada verso il baratro sarebbe tracciata.

RIENTRO IMPORTANTE - Sotto la guarda della polizia, che ha sorvegliato la zona dell'antistadio onde evitare problemi di ordine pubblico, i biancorossi sono tornati ad allenarsi questo pomeriggio a porte aperte e il tecnico ha potuto ritrovare Aleandro Rosi dopo quasi un mese di assenza. La sua ultima presenza in campo era stata nel derby perso a Terni e successivamente si è nuovamente fermato. Si spera che la sua esperienza possa essere utile per uscire quanto prima da questa situazione. Non ci saranno invece Ryder Matos, infortunato di lungo corso, e Filippo Sgarbi, ancora in recupero dalla lesione muscolare di cui è rimasto vittima e impegnato nel lavoro differenziato. A parte anche Marcos Curado e Cristian Dell'Orco, leggermente affaticati ma che non destano preoccupazione.

NOVITA' TATTICHE - Baldini sembra intenzionato a proseguire con il 4-2-3-1 malgrado questo sistema di gioco abbia evidenziato falle e problemi, ma potrebbero variare alcuni intepreti. Uno di questi potrebbe essere Rosi, che giocherebbe a destra nella difesa a quattro, mentre sulla trequarti scalerebbe Paz per dare maggiore spinta sulle corsie laterali. Attualmente trattasi di un'idea, vedremo se a questa sarà data continuità a partire da domani, quando è prevista doppia seduta (ore 9:30 e 15).

NUOVO ATTACCANTE - I biancorossi dovrebbero avere a breve a disposizione un nuovo attaccante. Si tratta del classe 2003 Ebnoutalib Younes, rimasto svincolato dai tedeschi del Red White di Francoforte e che dovrebbe firmare un triennale con la società di Pian di Massiano. Da capire se verrà aggregato alla Primavera o lanciato subito in prima squadra malgrado il reparto sia già piuttosto affollato.