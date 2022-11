Calcio serie B, il Perugia inizia a pensare al Cosenza e festeggia un ritorno eccellente

Il sortilegio è rotto. Il Perugia, dopo aver seminato abbondantemente già prima della sosta, ha finalmente iniziato a raccogliere: la vittoria di domenica scorsa contro il Genoa ha ridato entusiasmo, autostima ma soprattutto la convizione di non valere quella posizione classifica. Malgrado l'exploit dei rossoblù del confermato (tra le polemiche dell'ambiente) Blessin nulla è cambiato in coda stante la vittoria del Venezia a Palermo, ma il divario dal sestultimo posto si è ridotto a 4 lunghezze. E il calendario offre ai biancorossi la possibilità di compiere ulteriori passi in avanti: domenica prossima (ore 15) si andrà in esterna contro un Cosenza che sta vivendo un momento piuttosto difficile e sarà questo il momento in cui sarà necessaria un'altra decisa accelerazione. Lo spirito mostrato da Frosinone in poi è incoraggiante e se permarrà immutato nulla è precluso.

UN GRANDE RITORNO - Esaurito il riposo meritato concesso da Fabrizio Castori i Grifoni sono tornati ad allenarsi questo pomeriggio all'antistadio. Si è potuto celebrare un rientro eccellente, quello di Ryder Matos (nella foto che segue assieme ad un giocatore della Primavera e al preparatore atletico Valeri), che si è rivisto all'antistadio dopo l'operazione delle scorse settimane. Per lui un po' di corsa e qualche scatto, prima di un nuovo impiego che potrebbe arrivare tra un paio di settimane. Il brasiliano, maglia numero dieci, sarà di sicuro il primo acquisto di questo Perugia impegnato in una difficile maratona verso la salvezza.

APPRENSIONE - Non tutto però è filato liscio nel primo allenamento prima del viaggio sulla Sila. Marco Olivieri, match winner del match di domenica scorsa, si è fermato per un possibile risentimento muscolare che andrà valutato nelle prossime ore. Nel corso della seduta l'attaccante di Fermo si è avvicinato alla panchina per farsi prestare le prime cure dai sanitari per poi fare ritorno anticipatamente negli spogliatoi. Non si prospetta per lui dunque un'inizio di settimana fortunato proprio ora che era riuscito a sbloccarsi dopo un avvio difficile.

DIFFERENZIATO PER TRE - Situazione ben più tranquilla per i vari Gabriele Angella, Cristian Dell'Orco e Yeferson Paz. Si tratta della classica gestione post gara per cercare di smaltire al meglio eventuli acciacchi rimediati.

DOMANI IN CAMPO AL MATTINO - Il Perugia tornerà ad allenarsi domani mattina alle 11 a porte aperte. Ad accoglierlo probabilmente un clima gelido, come si conviene ad una stagione invernale decisa a mettere le radici dopo tante titubanze.