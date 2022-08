Calciomercato serie B, il Perugia svolta a sinistra: torna Beghetto?

La sconfitta di ieri sera contro il Bari, anche se i piani erano effettivamente quelli, ha dato la sveglia alla società. O almeno così sembra. Il direttore sportivo Marco Giannitti è atteso da tre giorni di fuoco: servono almeno tre o quattro rinforzi di qualità per completare una rosa che in questo inizio di campionato ha mostrato più di una pecca.

Il primo passo sicuramente sarà quello di potenziare la corsia mancina, orfano di un ricambio di Lisi (Dell'Orco nelle ultime due partite è stato adattato, ma la sua posizione è quella di centrale). Il candidato principale, a quanto pare, non sarà il polacco Pawel Jaroszy?ski, tra l'altro alle prese con un infortunio, ma un graditissimo cavallo di ritorno: salvo imprevedibili sviluppi dell'ultima ora a vestire nuovamente il biancorosso - scrive Gianluca Di Marzio - sarà Andrea Beghetto (1994), fino ad ora mai sceso in campo in questo inizio di stagione a Pisa, che si appresta ad una seconda esperienza a Pian di Massiano dopo quella del gennaio scorso (17 presenze prima del ritorno sotto la Torre). Il sito del popolare giornalista, che tuttavia non precisa i termini dell'accordo, dà la trattativa vicina alla conclusione, cosa che farebbe felice il calciatore, che mai ha negato la speranza di poter tornare a vestire la maglia che fu di suo padre Massimo, oltre che tranquillizzare una piazza evidentemente scontenta per quello che sta accadendo.

Le altre trattative Previsti anche innesti negli altri reparti. In difesa dovrebbe essere annunciato il giovane Diego Stramaccioni, umbro doc, proveniente dalla Juventus, mentre ad essere potenziato sarà anche il centrocampo con uno o due arrivi (un vice Vulic e una mezzala). Da valutare eventuali offerte per Christian Kouan e Federico Melchiorri, che ad oggi non ci sono state.

LA SQUADRA RIPARTE - Il giorno dopo il ko il Grifo ha già ripreso i lavori questa mattina al Paolo Rossi. Chi è sceso in campo ha svolto scarico in palestra, normale lavoro per gli altri. Da monitorare le condizioni di Cristian Dell'Orco, costretto ad alzare bandiera bianca durante l'intervallo per una distorsione alla caviglia. Previsti accertamenti nelle prossime ore. Questo contrattempo non ha fatto altro che accelerare la trattativa con Beghetto, prossima alla chiusura positiva.