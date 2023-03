Calcio serie B, il Perugia prova ad attenuare l'emergenza: riecco Angella e Di Serio

Negli ultimi giorni si era fatta larga la speranza di riavere a disposizione, in vista della fondamentale sfida interna contro la Reggina di sabato alle ore 14, almeno uno dei giocatori assenti nelle ultime settimane per problematiche fisiche. La buona nuova è che il Perugia potrebbe addirittura raddoppiare (il beneficio del dubbio resta d'obbligo dato che c'è ancora un allenamento a disposizione): a Giuseppe Di Serio si aggiungerà con tutta probabilità anche Gabriele Angella, che ha lavorato stamani in gruppo al pari dell'attaccante senza accusare alcun fastidio, almeno nelle apparenze. La prova finale è prevista per domani, giorno di rifinitura, ma la strada è tracciata, nel senso positivo del termine naturalmente.

Con questi due recuperi si cerca di ovviare a due problematiche denunciate nelle ultime settimane: la prima riguarda la poca incisività dell'attacco (anche se le responsabilità non sono interamente da ascrivere a questo reparto), la seconda la coperta corta in una difesa che fino a ieri contava come centrali disponibili i soli Sgarbi, Struna e Vulikic. Per partite come queste, contro un avversario comunque di valore malgrado le difficoltà, serve la giusta esperienza e l'apporto di Angella potrebbe rivelarsi importante in tal senso.

Saranno assenti sicuri invece, oltre gli squalificati Aleandro Rosi e Marcos Curado, così come Emmanuel Ekong, oggi a parte ma che probabilmente dovrà attendere ancora una settimana per tornare tra i disponibili.

LE ULTIME SULLA FORMAZIONE - La disponibilità di Angella e Di Serio inevitabilmente si rifletterà sulle scelte che Fabrizio Castori dovrà compiere. Dato per scontato l'impiego del centrale fiorentino, che comporrà il reparto con Sgarbi e Struna, a centrocampo giocherebbero Casasola, Santoro, uno tra Capezzi, Iannoni e Bartolomei e Lisi; Luperini potrebbe spuntarla su Kouan sulla trequarti alle spalle di un tandem forse formato da Di Carmine (o Matos) e Olivieri.