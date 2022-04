Calcio serie B, il Perugia riparte pensando a Vicenza

Vicenza - Perugia potrebbe essere una sorta di ultima spiaggia per entrambi. In particolare per i veneti che, annunciato il nuovo allenatore, l'ex Grifone Francesco Baldini, al posto dell'esonerato Christian Brocchi, possono solo fare risultato pieno per sperare di riagganciare il treno playout; la partita non riveste certamente importanza secondaria nemmeno per gli uomini di Massimiliano Alvini, forse all'ultima chiamata per andare ai playoff (il tecnico, nel corso di "Grifo Stadium", trasmissione andata in onda lunedì scorso su TEF Channel, ha parlato di totalizzare 10 punti nelle ultime 4 partite di campionato). L'impresa si prospetta dunque ardua e difficile, ma nessuno a Pian di Massiano è intenzionato ad alzare bandiera bianca.

DIFESA INCEROTTATA - Questa mattina, dopo due giorni di riposo, il gruppo ha ripreso ad allenarsi sotto lo sguardo vigile di tutto lo stato maggiore. C'erano i due direttori Comotto e Giannitti così come il presidente Santopadre, a cui è stata cancellata la cervellotica squalifica comminatagli dopo il Benevento (non era presente sul luogo delle ingiurie all'arbitro e la società è riuscita a dimostrarlo). Al Menti il mister toscano potrebbe doversi presentare con gli uomini contati in difesa: Filippo Sgarbi, alle prese con una distorsione al ginocchio, potrebbe dover concludere la stagione in anticipo (notizie più precise potrebbero arrivare in serata), mentre non sarà a disposizione capitan Gabriele Angella, che ha svolto differenziato. Maggiori margini dovrebbero esserci per Marcos Curado, oggi assente; dalla sua disponibilità dipende se lo schieramento difensivo sarà composto da tre o quattro uomini.

ANCHE A CENTROCAMPO NON SI RIDE - Contro i berici non ci sarà Salvatore D'Urso e già si sapeva, mentre anche il suo sostituto Simone Santoro è a rischio essendosi fermato durante l'allenamento. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma le sue condizioni sono tutte da valutare.

ANCHE DOMANI DI MATTINA - Il Perugia si allenerà domani mattina al Paolo Rossi (inizio ore 10 circa) a porte aperte, come del resto già avvenuto oggi. La conferenza stampa pre gara, dato che domenica è Pasqua, verrà anticipata al sabato.