Calcio, la settimana del Perugia scorre senza sussulti

Ci si aspettavano alcune novità in questa settimana sul futuro del Perugia, ma niente di tutto ciò è accaduto. Gli ultimi giorni sono scorsi via come accaduto da prima della fine del campionato, vale a dire nel silenzio assoluto. Soltanto qualche comunicato di tanto in tanto ha provato a fare chiarezza, ma nulla di più.

Una certezza c'è: Massimiliano Santopadre, alle giuste condizioni, è disposto a passare la mano, ma c'è una stagione sportiva da programmare. Il 20 giugno scadono i termini per l'iscrizione alla serie C (il girone, come tre anni fa, sarà verosimilmente quello di mezzo, il B) e a quanto pare c'è tutta l'intenzione di ottemperare a quest'obbligo. Sul resto invece, soprattutto per quanto riguarda alcune fondamentali figure professionali, è tutto bloccato: dipenderà soprattutto se il massimo dirigente romano restarà al timone o meno.

Il punto su allenatore e ds

Rispetto ai giorni scorsi non ci sono grosse novità. L'addio di Fabrizio Castori è scontato date le crepe che a più riprese si sono manifestate tra il tecnico e l'ambiente, mentre dovrebbe salutare, anche se in questo caso non c'è nulla di certo (c'è un contratto in essere fino al 2024) Renzo Castagnini, sul quale il Vicenza è in pressing. Per la sua sostituzione si è parlato di Moreno Zebi, eugubino di nascita, per il quale sarebbe un ritorno dato che nel 2017/18 ha ricoperto in seno alla società biancorosso il ruolo di team manager. Anche qui è tutto da vedere.

Il parco giocatori

Non meno importante da affrontare sarà la questione relativa alla rosa. Di sicuro non saranno rinnovati i contratti in scadenza, precisamente di Stefano Gori, Filippo Sgarbi, Stipe Vulikic, Aljaz Struna, Tiago Casasola, Aleandro Rosi, Milos Vulic, Leonardo Capezzi, Yeferson Paz, Marco Olivieri, Emmanuel Ekong ed infine Samuel Di Carmine. Ben dodici elementi.

Si potrebbe ripartire da alcuni elementi cardine come Gabriele Angella, Jacopo Furlan, Damiano Cancellieri (che era in prestito ma vige l'obbligo di riscatto), Paolo Bartolomei e Gregorio Luperini. Ma soprattutto la difesa potrebbe contare su Cristian Dell'Orco, giocatore indubbiamente di categoria superiore, che resterebbe per recuperare appieno dall'infortunio al ginocchio che gli ha precluso la parte decisiva della stagione e che ha pesato non poco sul verdetto finale. Da valutare infine il rientro dei prestiti (da Vano ad Angori solo per fare qualche nome).

Tra i cedibili c'è sicuramente Simone Santoro, che malgrado abbia un contratto rinnovato fino al 2025 sarà ceduto per fare cassa; lo stesso dicasi per Giuseppe Di Serio, legato ai biancorossi fino al 2023.