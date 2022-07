Calcio serie B, il Perugia riparte a forza otto

In attesa dei necessari rinforzi (a tal proposito gente come Casasola e Gori potrebbe diventare domani ufficialmente biancorossa ed essere di conseguenza ufficializzata) il Perugia, nella sua seconda giornata di ritiro a Pieve Di Cadore, torna in campo per il primo test amichevole della stagione e, come poteva essere prevedibile, ottiene una larga vittoria. Vittime sono i dilettanti del Sottocastello, battuti per otto reti a zero.

I Grifoni, infarciti di ragazzi provenienti dal settore giovanile, sono passati in vantaggio dopo 9' del primo tempo con Kouan e sono seguite poi le reti di Angori, Giunti, Olivieri, Angella e Melchiorri, protagonista principe della giornata con una doppietta. Nella ripresa girandola di sostituzioni e acuto finale di Ghion.

Così, all'ufficio stampa dei biancorossi, si è espresso l'attaccante Marco Olivieri: "Non vedevamo l’ora di ricominciare. Questi primi giorni ci serviranno per conoscerci come gruppo. Il lavoro fisico inizia a farsi pesante. Ci aspetta un campionato difficile, con squadre blasonate e lavoreremo per farci trovare pronti. Prima raggiungiamo la salvezza e poi penseremo ad altro. Speriamo che i tifosi vengano a trovarci qui a Cadore, li aspettiamo".

TABELLINO

PERUGIA (1° tempo): Chichizola, Angori, Angella, Sgarbi, Dell’Orco, Burrai, Kouan, Lo Giudice, Giunti, Melchiorri, Olivieri. All. Castori

PERUGIA (2° tempo): Moro (20′ st Bulgarelli – 35′ st Jamne), Silva, Curado, Righetti, Cicioni (24′ st Baldi), Ghion, Dembèlè, Onishenko (24′ st Sulejmani), Lunghi (24′ st Seghetti), Vano, Iannoni. All. Castori

ASD SOTTOCASTELLO: De Polo, Chirco, Da Forno M., Dolcini, Qoku, Bazzali, Cavalet Le., Cavalet Lo., Da Forno F., De Michiel D., Toscani. All. Mario Liguori

RETI: 9′ pt Kouan, 14′ pt Angori, 18′ pt e 32′ pt Melchiorri, 28′ pt Giunti, 42′ pt Olivieri, 44′ pt Angella, 16′ st Ghion