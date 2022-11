Calcio serie B, per il Perugia l'ennesimo match verità si avvicina: Luperini recuperato

La settimana che conduce alla ripresa del campionato è pressochè indispensabile per chiarire determinati dubbi, legati per lo più ai giocatori infortunati. E l'obbiettivo, in questi primi due giorni, è stato centrato in parte. Andiamo subito al punto: Gregorio Luperini sarà a disposizione nell'ennesimo match verità di questo scorcio di stagione contro il Genoa. Il centrocampista toscano, dopo aver saltato la trasferta di Modena, si è allenato regolarmente con la squadra sia ieri che oggi senza accusare alcun problema e contro i liguri, che saranno seguiti in massa come del resto in tutti gli altri stadi d'Italia (polverizzati i 1125 biglietti del settore ospiti e non è escluso che i supporters rossoblù possano occupare altri settori del Curi), Fabrizio Castori potrà contare su un giocatore che fino a questo momento non è riuscito ad esprimere le sue potenzialità che restano comunque importanti. Ci sarà da attendere per capire se Cristian Dell'Orco ce la farà: il centrale ex Spezia e Sassuolo è rimasto in palestra a Pian Di Massiano e lo staff sanitario, dato che al match mancano ancora cinque giorni, si prenderà tutto il tempo necessario per compiere le valutazioni del caso.

CAMBIO DI LOCATION - Il centrale del Paolo Rossi necessita di alcuni brevi interventi di manutenzione e così la comitiva biancorossa si trasferisce ad Ellera, precisamente sul sintetico situato dietro al campo in erba istituito poco più di un anno fa. In occasione della seduta di stamani, svoltasi sotto una pioggia battente, non c'era, oltre ai lungodegenti Ryder Matos ed Aliaz Struna, anche Luca Strizzolo, per il quale non si tratterebbe di nulla di grave ma le cui condizioni sono da monitorare. Tanta tattica e lavoro principi quali compattezza di squadra ed intensità, indispensabili per sbloccare quanto prima questa impasse di classifica.

POCHI DUBBI PREVISTI - E' possibile che Castori dia fiducia a buona parte degli uomini che hanno pareggiato a Modena intepretando bene la partita. Soltanto in difesa, qualora Dell'Orco non dovesse farcela, si assisterebbe ad un ballottaggio Rosi - Angella con Sgarbi e Curado a completare il reparto. A centrocampo largo a Casasola, Santoro, Bartolomei, Kouan e Beghetto e al tandem Melchiorri - Di Carmine in avanti.