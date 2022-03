Il Perugia recupera subito D'Urso. Dubbi dalla cintola in su per Alvini

Sul momento un po' di spavento c'è stato, ma a questo fortunatamente è seguito subito il "cessato allarme". Il pestone rimediato durante la partitella finale dell'allenamento di ieri non ha impedito a Salvatore D'Urso di proseguire, al pari del resto della squadra, la preparazione in vista della trasferta di sabato di Reggio Calabria; il trequartista si è regolarmente allenato e potrebbe dunque rappresentare un'arma importante per mister Massimiliano Alvini al fine di venire a capo di un avversario, la Reggina, che ha saputo rialzare la testa da quando in panchina c'è Roberto Stellone.

GLI INDISPONIBILI - Non partiranno per lo stretto quattro giocatori: Christian Kouan, squalificato, e gli infortunati Emmanuel Gyabuaa (da tempo per la verità sparito dai radar), Aleandro Rosi ed Andrea Fulignati. Oltre a D'Urso è rientrato in gruppo anche Mirko Carretta, pure lui a disposizione.

FORMAZIONE, POSSIBILI SCELTE E BALLOTTAGGI - Alvini, in occasione della seduta svoltasi stamattina a porte chiuse, ha potuto veriificare lo stato di salute del gruppo, che da settimane è in buone condizioni. Saranno proprio queste ultime, e non certo le diffide a carico, a determinare le scelte finali.

In difesa probabile ritorno al trio Sgarbi, Angella e Dell'Orco, mentre a centrocampo c'è il ballottaggio a destra tra Falzerano e Ferrarini. Gli altri posti a disposizione sembrano certi e quindi occupati da Segre, Burrai e Lisi. Anche davanti i dubbi permangono: D'Urso e Santoro si contendono una maglia sulla trequarti (anche se quest'ultimo potrebbe anche fare la mezzala) così come davanti uno tra Olivieri e Matos accanto a De Luca, unico punto fermo del reparto avanzato.

IL PROGRAMMA DI DOMANI - Alle ore 10:30 del mattino avrà inizio la rifinitura, che sarà accessibile al pubblico, mentre alle 12 ci sarà la tradizionale conferenza stampa pre gara di Alvini. Nel pomeriggio partenza in aereo da Fiumicino per Reggio Calabria e ritorno a Perugia già in serata. La preparazione riprenderà già domenica mattina in quanto mercoledì 16 marzo i Grifoni ospiteranno al Curi la Spal dell'ex Melchiorri.