Calcio serie B, il Perugia può ritrovare Di Serio in vista della Coppa Italia

L'emergenza in attacco può rientrare. Almeno in parte. Il Perugia, in occasione dell'allenamento di stamattina a porte aperte, ha potuto nuovamente contare su Giuseppe Di Serio. La punta classe 2001 prelevata a titolo definitivo dal Benevento ha lavorato con il gruppo per l'intera seduta non accusando almeno apparentemente alcun problema o fastidio di sorta. Il tecnico Fabrizio Castori però dovrà stabilire in maniera piuttosto accurata le modalità d'impiego: lanciarlo dal 1' al fianco di Melchiorri, unico interprete del ruolo attualmente pienamente disponibile, o farlo subentrare a partita in corso. Le prossime ore saranno determinante in questo senso, ma certo, la tentazione di schierarlo da subito potrebbe balenare nella testa dell'allenatore marchigiano per poter disporre di un'arma in più per scardinare una retroguardia, quella cagliaritana, apparsa tutt'altro che impeccabile nelle ultime uscite.

SI LAVORA DURO AL PAOLO ROSSI - La sessione odierna, che ha avuto inizio intorno alle ore 10:30 circa, si è rivelata particolarmente faticosa per i biancorossi, chiamati a svolgere inizialmente un lavoro atletico e di forza. Ad esercitazioni tattiche, consistenti per lo più in scambi stretti a gruppetti, è seguita una partitella sulla trequarti con le sponde. Un'ora e mezza assolutamente intensa, a dimostrazione del fatto che Castori e lo staff non vogliono lasciare nulla di intentato in vista di un impegno sulla carta difficile ma da onorare al meglio.

CHI CI SARA' E CHI SPERA - Faranno parte della spedizione sicuramente Cristian Dell'Orco e Filippo Sgarbi, oggi a pieno regime, mentre sperano elementi del calibro di Gabriele Angella, Marco Olivieri e Aleandro Rosi, alle prese con differenziati vari. Stesso discorso per Simone Santoro e Gianluca Di Chiara, con quest'ultimo sempre desideroso di cambiare aria (la Reggina premerebbe per riportarlo tra le proprie fila).

PROBABILE UNDICI - Saranno le condizioni fisiche in primis ad influire sulle scelte del mister. In difesa, out Curado squalificato, Dell'Orco, Vulikic e Sgarbi sono in predicato di giocare dall'inizio; centrocampo con Casasola e Lisi larghi e Vulic, Santoro e Iannoni in mezzo; davanti si va verso la conferma di Kouan alle spalle di Melchiorri.

PARTENZA ANTICIPATA - Per domani è previsto un allenamento a porte aperte nel pomeriggio, mentre la partenza sarà anticipata, rispetto alle previsioni, a giovedì mattina molto presto. Di conseguenza la conferenza stampa pre gara si terrà alle ore 16 presso il Museo del Grifo.

ABBONAMENTI DISABILI - Il Perugia Calcio ha comunicato che "giovedì 4 agosto dalle ore 16 alle 19 presso la biglietteria dello stadio sarà possibile rinnovare abbonamento dei disabili e relativi accompagnatori.

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario presentarsi fisicamente in biglietteria con tutta la necessaria documentazione".