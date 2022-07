Calciomercato serie B, il Perugia ha un nuovo portiere: dalla Juve ecco Gori

Quello che in tanti temevano si sta verificando. Leandro Chichizola, dopo qualche tentennamento, ha ceduto alla corte del Parma e presto si trasferirà tra le fila gialloblù. Del resto un chiaro indizio lo si aveva nelle ultime ore, quando l'estremo difensore argentino aveva lasciato il ritiro di Pieve di Cadore. Una scelta la sua che desta non poche perplessità nella tifoseria dato che partirà alle spalle di un certo Buffon ma evidentemente è fiducioso di poterlo scalzare dal posto di titolare a stagione in corso.

Il ds Giannitti ovviamente non è stato con le mani in mano e ha deciso di puntare sul classe 1996 Stefano Gori, che nella scorsa stagione ha diviso la porta del Como. Tra le sue caratteristiche spiccano la capacità di dare sicurezza al reparto difensivo e l'abilità di neutralizzare i calci di rigore (8 quelli respinti in carriera).

Ecco di seguito il comunicato ufficiale della società biancorossa:

"A.C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con FC Juventus per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2022/2023, del calciatore Stefano Gori.

Il portiere, nato il 9 marzo 1996 a Brescia, è cresciuto nel settore giovanile delle Rondinelle, per poi trasferirsi al Milan nel 2014 con il quale vince il torneo di Viareggio. Ha vestito le maglie di Bari, Pro Piacenza, Pisa (101 presenze) e nell’ultima stagione quella del Como.

Benvenuto in biancorosso Stefano!".

GIOVINEZZA CROATA - Il dirigente di Nettuno lo teneva già d'occhio da diversi giorni e proprio oggi è riuscito a portarlo in biancorosso. Mister Castori potrà contare sulla freschezza e la giovinezza di Stipe Vulikic (2001, foto acperugiacalcio.com), professione difensore.

La società annuncia così il suo ingaggio:

"A.C. Perugia Calcio comunica l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stipe Vulikic. Il difensore, classe 2001, arriva in prestito annuale con diritto di opzione dall’NK Hrvatski Dragovoljac, squadra croata del massimo campionato.

Benvenuto in biancorosso Stipe!".

TEMPO DI USCITE - Il Perugia, nel contempo, inizia a sfoltire l'organico. E' stato ceduto ufficialmente al Foggia il jolly Giovanni Di Noia (1994), che ha diviso l'ultima stagione tra Fidelis Andria e Gubbio. Molto vicino infine l'annuncio di Salvatore Burrai (1987) al Pordenone: per il centrocampista, che già da ieri è nel capoluogo umbro per ritirare i suoi effetti personali, sarebbe un ritorno avendo già vestito la maglia dei Ramarri dal 2016 al 2020.