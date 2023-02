Calcio serie B, il Perugia perde Marco Olivieri: per lui distorsione al ginocchio

La sfortuna si accanisce proprio su uno dei giocatori più in forma, Marco Olivieri. L'attaccante, nel corso dell'allenamento di ripresa di lunedì scorso, è scivolato sul piede d'appoggio avvertendo poi un dolore al ginocchio. L'infortunio ha allarmato subito lo staff medico biancorosso che ha sottoposto in giornata il giocatore, ai box da due giorni, ad esami strumentali il cui esito è rivelato dal seguente comunicato, che riportiamo integralmente:

"AC Perugia Calcio comunica che nella seduta di allenamento di martedì il calciatore Marco Olivieri ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro.

A seguito della visita specialistica con il prof. Giuliano Cerulli e degli opportuni accertamenti strumentali a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti è stato riscontrato un interessamento di basso grado del legamento collaterale mediale.

Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche".

TEMPI DI RECUPERO - La nota non specifica quando Olivieri potrebbe tornare in campo ma è certa la sua assenza nel match casalingo di sabato prossimo contro il Brescia e probabilmente anche in quello successivo in trasferta ad Ascoli. Si punta a riaverlo a disposizione pienamente per il derby del 18 febbraio.